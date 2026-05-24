서울 하천·계곡 불법시설 908건 적발···“발견 시 신고하세요”

서울시가 여름 휴가철을 앞두고 5~6월 두 달 간 하천과 계곡 내 불법시설·불법행위에 대한 특별신고 기간을 운영한다고 24일 밝혔다.

하천·계곡을 사유화하는 평상·데크·천막 등 무단 점용 시설, 통행을 방해하는 적치물, 영업 목적 임시 구조물 등을 발견하면 신고 채널을 통해 제보할 수 있다. 서울시가 운영하는 서울스마트불편신고·120다산콜·응답소·서울톡이나 행정안전부의 안전신문고를 이용하면 된다.

앞서 서울시는 지난 3월부터 ‘하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 조치 태스크포스(TF)’를 꾸려 전수조사를 벌였다. 지난달까지 하천·계곡 주변 불법행위 295건과 불법시설 908건을 적발했다. 시는 “하천·계곡 내 불법시설은 공공공간을 사유화해 시민 이용을 제한할 뿐 아니라 물흐름을 방해해 집중호우 시 침수와 급류 위험을 키울 수 있다”고 설명했다.

서울시는 접수된 신고를 토대로 현장을 확인하고 불법시설을 신속히 조치할 계획이다. 자진 정비가 가능한 경우 자진 철거와 원상회복을 유도한다. 반복적이거나 고의적인 불법행위에 대해서는 관계 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다.

불법시설 조치 TF 단장인 김성보 서울시장 권한대행은 “하천과 계곡은 특정인이 점유하는 공간이 아니라 모든 시민이 자유롭고 안전하게 누려야 할 공공공간”이라며 “불법시설이나 불법 영업행위를 발견하면 적극적인 신고를 부탁드린다”고 말했다.