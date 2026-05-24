창간 80주년 경향신문

서울 하천·계곡 불법시설 908건 적발···“발견 시 신고하세요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울시가 여름 휴가철을 앞두고 5~6월 두 달 간 하천과 계곡 내 불법시설·불법행위에 대한 특별신고 기간을 운영한다고 24일 밝혔다.

앞서 서울시는 지난 3월부터 '하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 조치 태스크포스'를 꾸려 전수조사를 벌였다.

지난달까지 하천·계곡 주변 불법행위 295건과 불법시설 908건을 적발했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울 하천·계곡 불법시설 908건 적발···“발견 시 신고하세요”

입력 2026.05.24 13:58

  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일러스트 | 챗GPT

일러스트 | 챗GPT

서울시가 여름 휴가철을 앞두고 5~6월 두 달 간 하천과 계곡 내 불법시설·불법행위에 대한 특별신고 기간을 운영한다고 24일 밝혔다.

하천·계곡을 사유화하는 평상·데크·천막 등 무단 점용 시설, 통행을 방해하는 적치물, 영업 목적 임시 구조물 등을 발견하면 신고 채널을 통해 제보할 수 있다. 서울시가 운영하는 서울스마트불편신고·120다산콜·응답소·서울톡이나 행정안전부의 안전신문고를 이용하면 된다.

앞서 서울시는 지난 3월부터 ‘하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 조치 태스크포스(TF)’를 꾸려 전수조사를 벌였다. 지난달까지 하천·계곡 주변 불법행위 295건과 불법시설 908건을 적발했다. 시는 “하천·계곡 내 불법시설은 공공공간을 사유화해 시민 이용을 제한할 뿐 아니라 물흐름을 방해해 집중호우 시 침수와 급류 위험을 키울 수 있다”고 설명했다.

서울시는 접수된 신고를 토대로 현장을 확인하고 불법시설을 신속히 조치할 계획이다. 자진 정비가 가능한 경우 자진 철거와 원상회복을 유도한다. 반복적이거나 고의적인 불법행위에 대해서는 관계 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다.

불법시설 조치 TF 단장인 김성보 서울시장 권한대행은 “하천과 계곡은 특정인이 점유하는 공간이 아니라 모든 시민이 자유롭고 안전하게 누려야 할 공공공간”이라며 “불법시설이나 불법 영업행위를 발견하면 적극적인 신고를 부탁드린다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글