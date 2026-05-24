부처님오신날 ‘화합’ 강조한 이 대통령…조계종·천태종·태고종 모두 방문

이재명 대통령은 부처님오신날인 24일 “원융회통(서로 다른 쟁론을 화합해 하나로 소통시킴)의 정신을 깊이 새기며, 하나 된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나가겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이날 조계종, 천태종, 태고종의 사찰을 모두 방문했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 조계사에서 열린 조계종 봉축법요식에서 축사를 통해 “국민주권 정부는 부처님의 귀한 말씀을 등불로 삼겠다. 국민 한 사람 한 사람의 삶을 더 세심하게 살피고, 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이는 나라를 만들겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께하며 국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 아픔을 치유하고 소외된 이웃의 안식처가 됐다”며 “특히 모든 중생이 서로를 배척하기보다 이해하고, 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었다”고 말했다.

이 대통령은 오후 경기 양주시 청련사에서 열린 태고종 봉축법요식에서는 “우리의 마음속에 미움 대신 자비심을, 불안 대신 평안을 채워나갈 때 우리 공동체는 상생과 통합의 길로 나아갈 수 있을 것”이라고 말했다. 그러면서 “서로 다른 생각을 하나로 화합하는 ‘화쟁’, 너와 내가 둘이 아니라는 ‘자타불이’의 가르침은 오늘날 우리에게 가장 필요한 지혜”라며 “다름을 틀림으로 여기지 않고, 서로의 상처를 보듬으며 함께 걸어가는 마음이 부처님이 이 세상에 오신 참된 의미”라고 강조했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 서울 서초구에 있는 관문사를 방문해 점심 공양을 했다. 관문사는 1998년에 세워진 천태종 소속의 대표 사찰이다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “부처님오신날에 현직 대통령이 불교의 주요 종단인 조계종, 천태종, 태고종의 사찰을 모두 방문한 것은 처음”이라며 “자비와 나눔, 생명의 가치를 실천해 온 불교계의 역할에 감사의 뜻을 전하고 국민 통합과 사회적 연대를 위한 불교계의 지혜를 함께 나누기 위해 마련됐다”고 밝혔다.