“또 만나요” 외침에도 끝내 무표정…북한 내고향여자축구단, 입국 출국 모두 묵묵부답

검은색 단복 차림의 선수들은 끝내 웃지 않았다. 24일 오후 인천국제공항 1터미널. 아시아 정상에 오른 북한 내고향여자축구단 선수단은 입국 때와 마찬가지로 굳은 표정으로 공항 안으로 들어섰다. 시민단체 관계자들이 “우승을 축하합니다”, “또 만나요”라고 외쳤지만 선수들과 코치진은 단 한 번도 시선을 돌리지 않았다. 앞만 바라본 채 빠른 걸음으로 체크인 카운터를 향했다.

잠시 정적이 깨진 건 경찰견이 크게 짖었을 때였다. 선두에 서 있던 리유일 감독이 순간 놀란 듯 고개를 돌렸지만, 곧 다시 무표정한 얼굴로 발걸음을 옮겼다. 누군가 “미워도 다시 한번!”이라고 외치자 주변 시민들 사이에서 짧은 웃음이 터졌지만, 내고향 선수단의 표정은 끝내 변하지 않았다.

이들이 공항에 도착해 출국장 안으로 사라질 때까지 걸린 시간은 약 10분. 선수단은 중국국제항공편으로 베이징을 경유해 평양으로 돌아갔다.

북한 여자축구 클럽팀의 이번 방한은 여러모로 상징성이 컸다. 북한 스포츠 선수단의 방남 자체가 2018년 이후 8년 만이었고, 북한 축구팀이 한국 땅을 밟은 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이었다. 특히 대표팀이 아닌 북한 여자 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다.

하지만 선수단은 입국 때부터 출국 때까지 철저히 감정을 드러내지 않았다. 지난 17일 입국 당시에도 환영 인파를 외면한 채 1분 남짓 만에 공항을 빠져나갔다. 이번 출국 역시 크게 다르지 않았다.

그라운드에서는 누구보다 강했다. 내고향은 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그 4강 토너먼트에서 수원FC 위민과 도쿄 베르디 벨레자를 차례로 꺾고 한국 땅에서 아시아 챔피언에 올랐다. 북한 여자축구 특유의 강한 체력과 조직력, 압박 능력을 앞세워 대회를 지배했다.

다만 우승 상금 100만달러(약 15억원)는 당장 북한으로 전달되지 않는다. 국제사회의 대북 제재 문제 때문이다. 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)은 북한 팀의 상금을 별도 보관한 뒤 향후 국제대회 참가 경비 등으로 사용하는 방식을 유지하고 있다.

선수단을 배웅 나온 시민단체 관계자는 연합뉴스를 통해 “여러 상황 때문에 선수들이 감정을 드러내기 어려웠을 것”이라며 “언젠가는 다시 자연스럽게 교류할 날이 올 것이라고 믿는다”고 말했다.