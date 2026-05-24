오늘의 부고-장영태 KPI뉴스 국장 부인상 외

■임옥순씨 별세, 구재삼·재숙(전 대전일보 편집부국장)·재근씨 모친상=24일, 서울대병원. 발인 26일 오전 7시 (02)2072-2014
■고영란씨 별세, 장영태 KPI뉴스 국장 부인상=22일 경북 포항의료원. 발인 25일 오전 6시 30분 (054)245-0444
■장세균씨 별세, 송경숙씨 남편상, 장서묵·승희·지아·지웅씨 부친상=23일 전북대병원. 발인 25일 오전 9시 (063)250-2442
■김채봉씨 별세, 김종돈 서산신문 대표·종숙·종성 인천 아이리스 휠체어 농구단 코치 모친상=23일 서산 우리요양병원. 발인 25일 오전 8시30분 (041)664-4449
■지성규씨 별세, 김홍균 전 외교부 1차관 장인상=23일 서울아산병원. 발인 25일 오전 8시40분 (02)3010-2000
■양추자씨 별세, 장준환씨 부인상, 장효필·효정씨 모친상, 김영진 OBS경인TV 콘텐츠전략국장 장모상, 박성남씨 시모상, 장현석 법무법인세줄 변호사·현영 현대자동차 연구원 조모상=23일 인천세종병원. 발인 25일 오전 11시 (032)240-8444