선거 D-10 막판 변수…①‘광폭’ 대통령 ②지지층 결집 ③막말 리스크

24일 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거가 10일 앞으로 다가왔다. 투표일이 다가올수록 서울과 영남권 광역단체장 선거를 중심으로 여야 후보의 경합 양상이 뚜렷해지는 가운데, 최근 이재명 대통령의 광폭 행보와 전통적 여야 지지층의 결집 강도, 막말·실언 등 돌발 변수 등이 남은 선거운동 기간 표심의 흐름을 좌우할 변수로 거론된다.

최근 눈에 띄는 움직임은 이 대통령의 전방위적 지역·민생 행보다. 이 대통령은 지난 13일 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회 행사를 참석하고 울산 남목마성시장을 방문했다. 15일에는 경북 안동·의성, 대구 군위군을 차례로 방문했다. 앞서 14일에는 경기 성남에 있는 새마을운동중앙회를 찾아 “박정희 대통령이 시작한 새마을운동은 큰 성과를 남겼고, 지금 시대에도 매우 유용하다”고 말했다.

이 대통령은 한·일 정상회담 전날인 지난 18일에는 5·18광주민주화운동 기념식을 참석한 직후 경북 안동으로 이동해 안동구시장에서 저녁 식사를 했다. 공식선거운동 개시일인 지난 21일에는 서울 돈의동 쪽방촌을 찾은 데 이어 익선동을 깜짝 방문해 시민들과 인사했다. 이 대통령의 현장 행보가 6·3 지방선거 승부처라고 불릴 만한 곳에 집중됐고 남은 선거운동 기간에도 행보가 이어질 가능성이 있다.

이 밖에도 이 대통령은 최근 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 서울 삼성역 구간 철근 누락 사태에 대해 엄정한 실태 파악을 지시했고 스타벅스의 탱크데이 이벤트와 일간베스트저장소 회원들의 행태에 대한 강도 높은 비판을 이어가고 있다. 대통령이 여론 지형에 파급력이 큰 발언을 이어가면서 이 같은 광폭 행보가 표심에 어떤 영향을 미칠지 관심을 모은다.

전통적인 지지층 결집 강도와 이에 따른 투표율도 선거 막판 승부를 좌우할 중요한 변수다. 여야는 남은 기간 총력을 다해 지지층을 투표장으로 이끄는 데 선거 전략을 집중하고 있다. 특히 지방선거는 투표율이 2018년 60.2%, 2022년 50.9%로 최근 대선·총선에 비해 10%포인트 이상 낮은 경향을 보이고 있어 지지층을 얼마나 투표에 참여시키느냐가 중요한 포인트로 꼽힌다.

지난해 6월 대선 이후 줄곧 이어져온 여당의 국정운영 뒷받침론과 막판 추격을 벌이고 있는 야당의 정부 견제론 중 어느 쪽이 힘을 더 발휘할지 관심이 집중된다. 2018년과 2022년 지방선거는 당시 여당의 우세 흐름이 굳어져 여당이 압승한 사례다. 반면 2024년 총선은 여당 압승 분위기가 이어졌지만 선거 막판 부산 등 영남권에서 거여 견제론이 힘을 발휘한 경우로 분석된다.

선거 유세나 토론회, 당 지도부에서 나올 수 있는 실언·막말 논란도 중요 변수다. 2004년 총선 당시 정동영 열린우리당 의장의 “60~70대는 집에서 쉬셔야” 발언, 2018년 지방선거 당시 정태옥 자유한국당 대변인의 “이부망천(이혼하면 부천·망하면 인천)” 발언 등이 대표적으로 선거 판도에 영향을 준 ‘입 리스크’로 회자된다.