정용진 회장, 결국 직접 나선다···26일 ‘스벅 탱크데이 논란’ 대국민 사과

신세계그룹 차원 진상조사 결과도 발표 예정

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 오는 26일 공개 사과에 나선다. 시민과 공직사회 전반에 스타벅스 불매 움직임이 확산하는 등 여파가 이어지자 사과문 발표에 이어 직접 사과에 나서는 것이다. 회사는 이번 사태와 관련한 자체 진상 조사 결과도 발표할 계획이다.

24일 유통업계에 따르면 정 회장은 오는 26일 오전 9시 조선팰리스 호텔에서 스타벅스코리아의 ‘탱크데이 이벤트’와 관련한 5·18 광주민주화운동 폄훼 논란에 대해 국민에게 사과하는 기자회견을 연다. 신세계그룹은 이날 공지를 통해 “정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다”고 밝혔다.

스타벅스는 지난 18일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚었다. 5·18 광주민주화운동 기념일에 자사의 ‘탱크 텀블러 시리즈’를 판매하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용한 것이 문제가 됐다.

정 회장은 지난 18일 저녁 손정현 스타벅스코리아 대표를 전격 경질했다. 다음날인 19일 오전에는 “민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 그룹 회장 명의의 대국민 사과문을 냈다. 당시 정 회장은 사과문에서 이번 사태 발생 경위와 승인 절차 등에 대한 철저한 조사와 함께 전 임직원을 대상으로 한 역사의식과 윤리적 기준 교육 등을 약속했다.

정 회장이 공개석상에서 대국민 사과에 나서는 것은 사과문 발표 이후에도 이번 사태가 걷잡을 수 없이 확산되고 있어서다. 특히 6·3 지방선거를 앞둔 정치권으로 논란이 번져나가며 진영 간 대립 양상으로 전개되자 직접 사과하는 자리를 마련한 것으로 보인다.

‘탱크데이’ 이벤트 논란으로 불거진 소비자 불매운동이 시민사회단체는 물론 행정안전부와 국방부 등 정부 기관까지 가세하면서 갈수록 확산하고 있다. 반면 보수 진영에서는 스타벅스 구매 인증샷을 찍는 등 정 장을 ‘보수진영 기업인’으로 옹호하는 등 사태가 일파만파 커지고 있다.

정 회장은 오는 26일 사과와 함께 신세계그룹 차원의 스타벅스 탱크데이 이벤트 관련 진상조사 결과도 발표할 예정이다. 다만 탱크데이 외 2024년 진행된 ‘사이렌 이벤트’의 세월호 참사 폄훼 논란 등은 포함되지 않을 전망이다.