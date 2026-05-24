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박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 첫 주말 대구를 찾아 국민의힘 후보 지원에 나선 것에 이어 대전·충남에서도 후보 지원에 나선다.

박 전 대통령은 전날에도 대구 칠성시장에서 추경호 대구시장 후보와 유영하 국회의원을 만나 선거 지원에 나섰다.

박 전 대통령은 칠성시장을 찾은 지지자들에게 "진작 와서 뵈어야 했는데 죄송한 마음도 들고 감사하기도 했다"며 "경제가 안 좋다고 하니 위로를 드리고 싶었다. 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니 좋은 정책을 마련하실 거로 생각한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대구 등판한 박근혜 전 대통령, 대전서도 지원 유세 나선다…탄핵 9년 만

입력 2026.05.24 18:02

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박근혜 전 대통령이 지난 23일 추경호 국민의힘 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 지난 23일 추경호 국민의힘 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 첫 주말 대구를 찾아 국민의힘 후보 지원에 나선 것에 이어 대전·충남에서도 후보 지원에 나선다. 박 전 대통령이 대구·경북 이외의 지역에서 선거 지원에 나선 건 2017년 탄핵 이후 9년 만이다.

24일 이장우 대전시장 후보 캠프 등에 따르면 박 전 대통령은 오는 25일 충북 옥천군의 육영수 여사 생가를 방문한 뒤 대전 둔산동의 이 후보 선거 사무소에 방문한다. 이 후보는 국회의원 시절이었던 2016년 박 전 대통령 탄핵에 반대한 친박근혜계 인사다.

박 전 대통령은 전날에도 대구 칠성시장에서 추경호 대구시장 후보와 유영하 국회의원을 만나 선거 지원에 나섰다. 박 전 대통령은 칠성시장을 찾은 지지자들에게 “진작 와서 뵈어야 했는데 죄송한 마음도 들고 감사하기도 했다”며 “경제가 안 좋다고 하니 위로를 드리고 싶었다. (추 후보가) 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니 좋은 정책을 마련하실 거로 생각한다”고 말했다. 박 전 대통령은 ‘김부겸 대구시장 후보를 만날 생각이 있느냐’는 취재진의 질문에는 답하지 않았다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 전날 대구 동성로의 한일극장 앞에서 유세하며 “추 후보가 급하긴 급한 것 같다. 지역사회뿐 아니라 국가의 큰 어르신까지 정치판에 모시고 나온다는 게 대구시민 보시기에 어떨지 모르겠다”며 “다만 대구 경제 살리겠다고 하면서 자꾸 보수 결집만 외치면 대구 경제는 누가 살리나”라고 말했다.

추 후보 측은 이날 논평에서 “박 전 대통령이 오랜 침묵을 깨고 직접 나선 장면 하나가 모든 것을 말해준다”며 맞받았다. 캠프 관계자는 “지금 대구에서 일어나고 있는 흐름은 단순한 보수 결집이 아니라 대구시민들의 결집”이라며 “누가 선거철에만 대구를 찾는 사람인지, 누가 정말 이 도시의 미래를 고민해온 사람인지 대구시민들은 이미 다 알고 계신다”고 말했다.

국민의힘에서는 박 전 대통령의 이번 대구·대전 방문이 보수 지지층 표심 결집에 영향을 줄 것이라는 기대감이 나온다. 당 지도부 관계자는 이날 통화에서 “박 전 대통령께서 현재 민주당에 입법·사법·행정 권력이 쏠린 것에 대한 걱정과 국민의힘 후보들이 주민들께 다시 인정을 받았으면 하는 바람으로 나오셨을 거라고 본다”며 “박 전 대통령을 좋아하시는 분이 많으니 어디든지 가시면 좋다고 생각한다”고 말했다.

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