미 백악관 인근 잇단 총격…워싱턴 심장부 안보 ‘비상’

백악관 인근에서 총격 사건이 잇따라 발생하면서 미국 치안당국에 비상이 걸렸다. 백악관 주변은 미국 정치의 상징 공간이자 대규모 시위가 자주 열리는 장소지만, 최근 무장 총격 사건이 이어지며 정치적 폭력에 대한 우려가 커지고 있다.

23일 발생한 총격 사건에 앞서, 지난 4일(현지시간)에는 백악관과 인접한 워싱턴 기념탑 남동쪽 교차로에서 총기를 소지한 용의자가 도널드 트럼프 대통령 등을 경호하는 비밀경호국(SS) 요원들을 향해 총격을 가했다. 요원들이 즉각 응사하면서 도심 한복판에서 교전이 벌어졌다. 총격 과정에서 용의자가 쏜 총에 10대 1명이 다쳤고, 용의자 역시 총상을 입고 병원으로 이송됐다. 사건 직후 백악관은 일시 폐쇄됐다.

지난달 25일 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼호텔에서는 트럼프 대통령 암살 시도 총격 사건이 발생했다. 이 호텔은 1981년 로널드 레이건 당시 대통령이 피격됐던 장소이기도 하다.

용의자 콜 토머스 앨런(31)은 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 채 보안검색 구역으로 돌진했고, 총격을 가하며 검색대를 통과했다. 곧바로 제압되긴 했지만 행사 보안 수준이 허술했다는 비판이 나왔다.

앨런은 범행 직전 가족에게 남긴 편지에서 “여러 무기를 들고 갔는데도 아무도 내가 위협이 될 수 있다고 생각하지 않았다”며 “곳곳에 감시 카메라와 무장 요원이 배치돼 있을 줄 알았지만 아무것도 없었다”고 적었다.

워싱턴포스트(WP)에 따르면 대통령 취임식이나 국정연설처럼 주요 인사들이 한자리에 모이는 행사는 일반적으로 ‘국가 특별 보안 행사(NSSE)’로 지정돼 비밀경호국이 최고 수준 경비를 총괄한다. 그러나 당시 만찬은 그보다 낮은 보안 등급으로 운영됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 행사 참석자들이 호텔 출입 시 초대장 사본만 제시하면 됐고, 별도의 신분 확인 절차도 없었다고 전했다. 호텔 로비와 지하 공간 역시 보안검색 없이 출입할 수 있었고, 연회장 입장 전 금속 탐지기만 통과하면 됐다고 한다. WSJ는 “대형 스포츠 경기장이나 콘서트장보다 입장하기 쉬웠다”고 지적했다.

보안 문제뿐 아니라 정치적 폭력이 일상화되는 분위기에 대한 우려도 커지고 있다. 최근 백악관 인근 총격 사건들은 정치적 동기에 따른 공격이 증가하는 흐름 속에서 벌어졌다는 분석이 나온다. 지난 4월에는 두 남성이 뉴욕 최초의 무슬림 시장인 조란 맘다니의 자택 앞 반이슬람 시위 현장에 사제 폭탄을 반입한 혐의로 기소됐다. 이들은 경찰 조사에서 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)의 영향을 받았다고 진술했다.

정치권에서도 정치 폭력에 반대하는 목소리가 이어졌다. 게이브 에번스 하원의원(공화·콜로라도)은 24일 엑스에 “정치 폭력과 극단주의 행위는 우리나라에 설 자리가 전혀 없다”며 “트럼프 대통령과 공직자, 무고한 미국인들을 계속 표적으로 삼는 일은 역겹다”고 썼다. 슈리 타네다르 하원의원(민주·미시간)도 “정치 폭력은 100% 용납될 수 없다”며 “이 나라에는 그런 일이 설 자리가 전혀 없다”고 했다. 그는 “우리는 투표함에서 의견 차이를 해결할 수 있다”며 “정치 폭력은 개탄스러운 일”이라고 했다.