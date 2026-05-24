붉은 래커칠하고 간장뿌리고···‘사적 보복 대행’ 추정 30대 긴급체포

‘사적 보복 테러’ 행위로 추정되는 사건이 서울 강북구에서도 발생했다. 경찰은 추적 끝에 하루만에 용의자를 붙잡았다.

서울 강북경찰서는 24일 재물손괴·주거침입 등 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 전날 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 22일 오후 11시30분쯤 서울 강북구의 한 주택 대문에 붉은색 래커를 칠하고, 간장을 뿌리는 등 주택을 훼손한 혐의를 받는다. 경찰은 신고 접수 하루만인 지난 23일 오후 6시40분쯤 A씨를 긴급체포했다. A씨는 최근 온라인상에서 ‘원한을 해결해주겠다’며 보복 범죄를 홍보하는 이른바 ‘사적 보복 대행’ 업체와 연루된 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “구체적인 범행 동기와 배후 등을 수사 중”이라며 “금일 중 구속영장을 신청할 계획”이라고 밝혔다.

최근 사적 보복 대행 범죄가 반복되자 이재명 대통령은 지난 15일 엑스에 “보복을 부탁하는 사람도, 이를 실행하는 사람도 모두 관용 없는 중대범죄자”라고 글을 게시했다. 이후 경찰은 최근까지 관련 피의자 50명을 체포하고, 이들 중 14명을 구속했다.