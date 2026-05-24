신문기사 형태 합성물로 5·18 민주화운동 폄훼한 50대 검거···경찰 “엄정 대응 방침”

생성형 인공지능(AI)을 이용해 신문 기사 형태의 합성물을 만들어 5·18 민주화운동을 폄훼한 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경찰청은 24일 광주경찰청 사이버범죄수사대가 5·18민주화운동법, 명예훼손, 업무방해 등 혐의를 받는 50대 여성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 AI를 이용해 호남 지역 일간지 기사 형태의 5·18 민주화운동 왜곡 게시물을 만들어 지난 21일 자신의 SNS 계정에 게시한 혐의를 받는다. 이 게시물은 1980년 5월20일자 일간지 기사 형태로 교묘하게 합성한 게시물로, 5·18 민주화운동이 ‘북한 간첩의 소행’이라는 내용을 담은 것으로 전해졌다.

경찰은 게시물이 SNS 등을 통해 유포되자 지난 22일 작성자 추적에 착수해 이틀 만에 A씨를 붙잡았다. 경찰은 A씨가 유사한 형태나 취지의 다른 게시물을 여러 차례 게시한 정황이 있는 것으로 보고 추가 조사를 진행할 방침인 것으로 전해졌다.

경찰청은 “A씨 외에도 경찰 5·18민주화운동을 왜곡·폄훼하는 허위사실을 유포한 계정 37개에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수해 작성·유포 경로 등을 조사하고 있다”며 “지난 22일 이후 현재까지 관련 문제성 게시글 240건을 삭제·차단 요청했다”고 밝혔다.

경찰 관계자는 “앞으로도 5·18민주화운동의 의미가 훼손되지 않도록 허위사실 유포에 대해 지속 엄정하게 대응해 나가겠다”고 밝혔다.