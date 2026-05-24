“왜 나는 못 받냐.” 최근 고유가 피해지원금 2차 지급이 시작되면서 일각에서 불만이 제기되고 있다. 소득 하위 70% 대상, 건강보험료로 선별, 지역별 차등 등 지급 대상의 정교한 구분이 이러한 불만의 원인일 수 있다. 소득 기준 지원은 선별이 이루어질수록 이에 대한 의구심과 불만이 커질 수 있다. 그렇다면 정부는 세금으로 민생을 지원할 때 “얼마만큼 돕고, 어떻게 도와야 하는가?” 이 단순한 질문에 대한 답은 사실 단순하지 않다.



가까운 예로, 작년에 지원되었던 ‘민생회복 소비쿠폰’의 경우 전 국민(1차) 또는 소득 하위 90%(2차)가 대상이었다. 지원 대상이 많았던 만큼 불만도 적었다. 그러나 민생회복 소비쿠폰 예산은 13조9000억원이었다. 이에 비해 이번 고유가 피해지원금 규모는 6조1000억원이다.



민생회복 소비쿠폰의 절반에 못 미치는 예산을 정교하게 구분된 대상에 투입한 것이다. 고유가·고물가로 경제적 부담이 상대적으로 큰 취약계층과 중산층에 한정해 고유가 피해지원금을 지급하기 때문이다. 단순 지원은 불만이 적지만 세금이 많이 들고, 정교한 선별은 세금을 아끼지만 불만을 낳을 수 있다. 재분배 정책의 오래된 딜레마다.



이 딜레마는 고유가 피해지원금의 1차와 2차를 대비할 때 더욱 선명하게 드러난다. 1차 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이었다. 지원 성격이 명확해 대상이 좁았음에도 논란이 없었다. 2차의 경우, 지원 대상이 소득 하위 70%로 확대되면서 중산층이 수혜 범위에 들어왔다.



그런데 한국에서는 소득 상위 30%에 속하는 사람도 자신을 서민 또는 중산층으로 인식하는 경향이 강하다. “왜 나는 못 받냐”는 불만은 따라서 역설적이다. 소득이 상대적으로 높아 지원 대상에서 제외되었다는 점이 좋은 소식으로 받아들여지지 않는 셈이다.



한편으로는 소득 계층 구분이 완벽할 수 없다는 현실적 한계도 있다. 연봉 4700만원 1인 가구 제외, 소득 7500만원 2인 가구 포함이면 관점에 따라 1인 가구의 불만이 있을 수 있다. 지역 간 차등화도 불만의 대상이 될 수 있다. 2차의 경우 수도권 10만원, 비수도권 15만~25만원이므로 수도권에 산다는 이유로 지원금이 적은가라는 불만이 있을 수 있다.



소득에 대한 세금과 소득 기준 지원금은 동전의 양면이다. 소득세는 오랜 역사를 통해 발전해 왔지만 광범위한 소득 지원은 코로나19 대유행 이후 이제 시작 단계에 있다. 소득세에 불만과 이의신청이 있듯이 소득 지원에 불만이 따르는 것은 자연스럽다.



이번 피해지원금에 대한 불만에 한 가지 주목할 것은 대부분 수평적 형평성(다양한 소득·가구 유형을 감안한 동등성 판단 기준)에 관한 것이라는 점이다. 이와 관련해 정부는 선정 결과나 금액에 동의하기 어려운 경우, 국민신문고 웹사이트나 관할 행정복지센터를 통해 이의신청을 할 수 있도록 하고 있다. 또 최근 소득·재산에 변동이 있으면 신속하게 건강보험료를 조정하는 등 국민에게 유리한 방향으로 기준을 적용하겠다고 한다.



재정학계에서 수평적 형평성의 보장은 개념과 실천 측면에서 가장 어려운 문제의 하나로 꼽히고 있다. 이번 고유가 피해지원금은 그 난제를 피하지 않고 하나의 해법을 제시한 결과이다. 앨프리드 마셜이 말한 “차가운 머리와 따뜻한 가슴”의 두 가지를 완벽하지 않지만 동시에 구현한 정책으로 평가할 만하다.