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비에도 지지 않고

입력 2026.05.24 20:04

수정 2026.05.24 20:10

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  • 나희덕 시인·서울과학기술대 교수

  • 기사를 재생 중이에요

[세계의 시, 시의 세계]비에도 지지 않고
비에도 지지 않고 바람에도 지지 않고
눈에도 여름날 더위에도 지지 않는
튼튼한 몸을 지니며
욕심이 없이 화내는 법도 없이
언제나 조용히 미소 짓는다
하루에 현미 네 홉과
된장과 약간의 채소를 먹으며
세상 모든 일을 제 몫을 셈하지 않고
잘 보고 듣고 헤아려 그리하여 잊지 않고
들판 솔숲 그늘 아래
작은 초가지붕 오두막에 몸을 누이며
동쪽에 아픈 아이 있으면
가서 보살펴주고
서쪽에 지친 어머니 있으면
가서 그 볏짐을 지고
남쪽에 죽어가는 사람 있으면
가서 무서울 것 없으니 괜찮다 하고
북쪽에 싸움이나 소송 있으면
부질없는 짓이니 그만두라 하고
가뭄 든 때에는 눈물 흘리고
추위 온 여름에는 버둥버둥 걸으며
모두에게 바보라 불리고
칭찬도 받지 않고 고통도 주지 않는
그런 사람이 나는 되고 싶네

- 미야자와 겐지(1896~1933)


미야자와 겐지의 잘 알려진 이 시는 그의 유일한 시집 <봄과 아수라>(1924)에는 들어 있지 않다. 서른여덟 살의 나이로 세상을 떠나기 2년 전 병상에서 수첩에 기록한 메모였다. 그의 아버지는 전당포를 운영한 상인이었는데, 그는 가난한 농민의 고통에 기반한 그 부유함에 죄책감을 가졌다. 그는 농업학교 교사를 하다가 공동체를 세워 함께 농사지으며 농민들이 노동과 예술을 통합하며 살아갈 수 있도록 도왔다. 이 시는 얼핏 현실을 초탈한 온화하고 욕심 없는 사람이 되라고 말하는 것 같다. 그러나 그의 숭고한 삶을 떠올리면 이 ‘바보 성자’야말로 얼마나 어렵고 위대한 목표인지를 가늠하게 된다. 그는 재해와 수탈에 시달리는 농민과 함께 울고 웃으며 세상의 고통에 머물렀던 보살의 정신으로 살았지만, “그런 사람이 나는 되고 싶네”라며 미래형으로 말한다. 이 겸양의 태도 역시 자본주의 사회에서 점점 사라져가는 인간의 덕목이 아닌가. “세계가 모두 행복해지지 않는 한 개인의 행복은 있을 수 없다”던 그의 말을 되새기며 아름다운 사람 하나 마음에 그린다.

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