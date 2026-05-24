이 대통령, ‘경기지사 시절 정비’ 포천 백운계곡 방문…“자릿세 없어 편해요”

이재명 대통령은 24일 경기도 포천시 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다. 백운계곡은 이 대통령의 경기도지사 시절 대표적인 치적 사업 중 하나인 계곡 정비가 이뤄진 곳이다.

이 대통령은 부처님오신날 연휴를 맞아 계곡을 찾은 시민들과 대화를 나누며 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분이 없는지 물었다고 강유정 청와대 수석대변인이 이날 서면브리핑에서 밝혔다. 동행한 김혜경 여사도 시민들에게 “불편한 것은 없느냐”며 “건강하시라”고 인사를 건넸다.

이 대통령은 경기도지사일 때 상인 조합 등과 소통을 거쳐 계곡 정비를 추진했고 그결과 한때 1600여 개에 달하던 불법시설이 정리돼 자유로운 휴식 공간으로 거듭났다.

남양주 진접에서 왔다는 한 시민은 “물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데, 몇 년 전부터 자릿세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”며 감사를 표했다. 이 밖에도 시민들 사이에서 “나라를 이렇게 훌륭하게 만들어줘서 감사하다”, “존경한다”, “유튜브로 매일 보고 있다” 등 응원의 말이 나왔다고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 계곡 주변 상인들과 악수하며 장사는 잘되는지, 겨울에는 어떻게 운영하는지 등을 물었다. 한 상인은 “겨울철에는 백운계곡 동장군축제가 열려 시민들이 많이 찾는다”고 대답했다.

현장을 둘러보던 이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며 각별히 신경 써 달라고 당부했다. 또 여름철 집중호우로 인한 계곡 범람 위험과 위험시설 관리 상태를 직접 점검하고 방치된 눈썰매장 앞에서 현장을 살피기도 했다.

이 대통령 부부와 참모진은 이날 계곡 입구에서 처음 만난 상인의 음식점에 들러 닭볶음탕과 도토리묵 등을 나눠 먹으며 일정을 마무리했다.