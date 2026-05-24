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이 대통령, ‘경기지사 시절 정비’ 포천 백운계곡 방문…“자릿세 없어 편해요”

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본문 요약

이재명 대통령은 24일 경기도 포천시 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다.

백운계곡은 이 대통령의 경기도지사 시절 대표적인 치적 사업 중 하나인 계곡 정비가 이뤄진 곳이다.

이 대통령은 부처님오신날 연휴를 맞아 계곡을 찾은 시민들과 대화를 나누며 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분이 없는지 물었다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.

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이 대통령, ‘경기지사 시절 정비’ 포천 백운계곡 방문…“자릿세 없어 편해요”

입력 2026.05.24 20:05

수정 2026.05.24 20:42

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  • 정환보 기자

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 포천시 백운계곡을 찾아 현장을 둘러보고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 포천시 백운계곡을 찾아 현장을 둘러보고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 24일 경기도 포천시 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다. 백운계곡은 이 대통령의 경기도지사 시절 대표적인 치적 사업 중 하나인 계곡 정비가 이뤄진 곳이다.

이 대통령은 부처님오신날 연휴를 맞아 계곡을 찾은 시민들과 대화를 나누며 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분이 없는지 물었다고 강유정 청와대 수석대변인이 이날 서면브리핑에서 밝혔다. 동행한 김혜경 여사도 시민들에게 “불편한 것은 없느냐”며 “건강하시라”고 인사를 건넸다.

이 대통령은 경기도지사일 때 상인 조합 등과 소통을 거쳐 계곡 정비를 추진했고 그결과 한때 1600여 개에 달하던 불법시설이 정리돼 자유로운 휴식 공간으로 거듭났다.

남양주 진접에서 왔다는 한 시민은 “물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데, 몇 년 전부터 자릿세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”며 감사를 표했다. 이 밖에도 시민들 사이에서 “나라를 이렇게 훌륭하게 만들어줘서 감사하다”, “존경한다”, “유튜브로 매일 보고 있다” 등 응원의 말이 나왔다고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 계곡 주변 상인들과 악수하며 장사는 잘되는지, 겨울에는 어떻게 운영하는지 등을 물었다. 한 상인은 “겨울철에는 백운계곡 동장군축제가 열려 시민들이 많이 찾는다”고 대답했다.

현장을 둘러보던 이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며 각별히 신경 써 달라고 당부했다. 또 여름철 집중호우로 인한 계곡 범람 위험과 위험시설 관리 상태를 직접 점검하고 방치된 눈썰매장 앞에서 현장을 살피기도 했다.

이 대통령 부부와 참모진은 이날 계곡 입구에서 처음 만난 상인의 음식점에 들러 닭볶음탕과 도토리묵 등을 나눠 먹으며 일정을 마무리했다.

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