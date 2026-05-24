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광주일고 박찬민, MLB 필라델피아 입성

입력 2026.05.24 20:20

수정 2026.05.24 20:23

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계약금 약 18억원…우완 기대주

신장 191㎝·최고 구속 150㎞대

(중앙) 박찬민. MLB닷컴 캡처

(중앙) 박찬민. MLB닷컴 캡처

광주제일고 오른손 투수 박찬민(17·사진)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스에 입단했다. 필라델피아는 24일 “한국 출신 유망주 박찬민과 국제 아마추어 계약을 맺었다”고 발표했다. 필라델피아 구단 소식을 알리는 필라델피아 인사이더에 따르면, 박찬민은 계약금 120만5000달러(약 18억3000만원)를 받았다. 올해 필라델피아에 입단한 국제 아마추어 선수 중 베네수엘라 출신 외야수 프란시스코 렌테리아(400만달러)에 이어 두 번째로 높은 금액이다. 필라델피아는 박찬민 영입 자금 마련을 위해 지난달 마이너리그 선수 2명을 트레이드하기도 했다. 미국프로야구 구단들은 한정된 금액으로만 국제 아마추어 선수들을 영입할 수 있다.

박찬민은 신장 191㎝의 건장한 체격을 갖춘 기대주다. 올해 국내 고교야구에서 12경기에 등판해 6승 무패 평균자책 1.37의 빼어난 성적을 냈다. 최고 구속 150㎞대 직구를 던지는 박찬민은 슬라이더, 커브, 스플리터 등을 구사할 수 있으며 성장 가능성에 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 올해 고교 졸업 예정자 중 미국 구단과 계약한 선수는 박찬민이 처음이다.

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