한국오픈 정상에 양지호 “상상도 못해본 큰 우승”

추가 예선 통과자 자격으로 출전 나흘 연속 선두 유지하며 1위 기록 2위 찰리 린드 ‘4타’ 차이로 제쳐

예선 통과자, 그것도 추가 통과자인 양지호가 남자 골프 내셔널 타이틀 대회인 한국오픈 정상에 올랐다. 올해 68회 대회를 치른 한국오픈에서 예선 통과자가 우승한 것은 처음이다. 양지호는 “한국오픈 우승은 상상도 못해본 것”이라며 감격스러워했다.



양지호는 24일 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회(총상금 14억원) 최종 라운드에서 버디 2개, 보기 7개로 5오버파 76타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 275타를 기록한 양지호는 2위 찰리 린드(스웨덴·5언더파 279타)를 4타 차이로 제치고 우승했다.



양지호에게 이번 대회는 어쩌면 우승보다 출전이 어려운 대회였다. 출전 자격이 없던 양지호는 지난 11~12일 열린 대회 최종 예선에 나섰지만 18위로 마쳐, 15명인 ‘예선 통과자’ 명단에 이름을 올리지 못했다. 다행히 출전 자격이 있던 선수 가운데 18명이 이번 대회에 나오지 못하면서 ‘추가 예선 통과자’ 자격으로 참가했다.



어렵기로 유명한 우정힐스CC의 그린 스피드가 4.4m까지 빨라지면서 많은 선수가 고전했다. 이날 7타 차 단독 선두로 출발한 양지호 역시 초반에 불안했다. 이날 10타 차 4위로 경기를 시작한 왕정훈은 2번홀부터 5번홀(파5)까지 3연속 버디를 잡아내며 양지호와의 격차를 순식간에 5타로 줄였다. 까다로운 9번홀(파4)이 둘의 운명을 갈랐다. 두 번째 샷을 했을 때 홀까지 40m를 남겼던 왕정훈은 세 번째 샷을 홀 1.4m 옆에 붙이고도 파 퍼트를 실패해 첫 보기를 했다. 양지호도 두 번째 샷을 그린에 올리지 못했지만 18m 거리에서 친 칩샷을 바로 홀에 집어넣어 오히려 한 타를 줄이며 승부에 쐐기를 박았다.



예선 통과자로는 처음 한국오픈에서 우승한 양지호는 우승 상금 5억원과 보너스 2억원 등 7억원을 받았다. 오는 7월 로열 버크데일에서 개최되는 디오픈 출전권, 한국프로골프(KPGA) 투어 5년 시드, 아시안 투어 2년 시드도 챙겼다.



양지호는 “한국오픈 최종 예선을 앞두고 몸이 너무 피곤해서 출전하지 않으려 했는데, 아내가 대리기사를 불러줘서 출전했다”면서 “아내가 10만원을 들여 대리기사 안 불러줬으면 이 자리에 없었을 것”이라며 웃었다. 그는 디오픈에 대해 “지인들에게 ‘골프 선수를 몇십년 했는데, PGA 투어 대회를 한 번은 뛰어봐야 하는 것 아니냐’고 얘기했었는데, 실제로 뛸 수 있게 돼 믿기지가 않는다”며 “너무 욕심부리지 않고 잘하고 오겠다”고 다짐했다.

