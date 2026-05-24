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‘부산 북갑’ 한동훈 36%·하정우 35%·박민식 19%

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본문 요약

6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 꼽히는 부산 북갑에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 1%포인트 차 초접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

채널A가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 17~19일 부산 북갑 유권자 500명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 무소속 한 후보가 34.6%, 민주당 하 후보가 32.9%, 국민의힘 박 후보가 20.5%의 지지율을 기록했다.

조선일보 의뢰로 메트릭스가 지난 16~17일 부산 북갑 유권자 501명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 민주당 하 후보가 39%를 얻으며 무소속 한 후보와 국민의힘 박 후보를 앞섰다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘부산 북갑’ 한동훈 36%·하정우 35%·박민식 19%

입력 2026.05.24 20:25

수정 2026.05.24 20:31

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  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우(왼쪽부터) 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보. 경향신문 자료사진

부산북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우(왼쪽부터) 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보. 경향신문 자료사진

6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 꼽히는 부산 북갑에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 1%포인트 차 초접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 실시한 부산 북갑 국회의원 보궐선거 여론조사에서 무소속 한 후보를 지지한다고 답한 응답자는 36%, 민주당 하 후보를 지지한다고 답한 응답자는 35%였다. 국민의힘 박 후보 지지율은 19%였다. ‘없음·모름’은 10%였다.

보수 단일화를 전제로 한 가상 양자 대결에서도 하 후보는 41%, 한 후보는 45%를 기록하며 오차범위 내 접전을 벌였다. 반면 하 후보와 박 후보의 맞대결에서는 하 후보가 48%, 박 후보가 36%를 얻어 오차범위 밖인 12%포인트 차로 앞섰다. 단일화에 대한 견해를 묻자 국민의힘 지지자의 66%가 찬성한다고 답했다.

이번 조사는 부산 북갑 유권자 502명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.

최근 여론조사를 종합하면 부산 북갑은 하 후보와 한 후보가 오차범위 내 초접전을 벌이면서 ‘2강 구도’가 굳어지는 모양새다. 채널A가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 17~19일 부산 북갑 유권자 500명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 무소속 한 후보가 34.6%, 민주당 하 후보가 32.9%, 국민의힘 박 후보가 20.5%의 지지율을 기록했다. 조선일보 의뢰로 메트릭스가 지난 16~17일 부산 북갑 유권자 501명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 민주당 하 후보가 39%를 얻으며 무소속 한 후보(33%)와 국민의힘 박 후보(20%)를 앞섰다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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