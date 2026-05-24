6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 꼽히는 부산 북갑에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 1%포인트 차 초접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 실시한 부산 북갑 국회의원 보궐선거 여론조사에서 무소속 한 후보를 지지한다고 답한 응답자는 36%, 민주당 하 후보를 지지한다고 답한 응답자는 35%였다. 국민의힘 박 후보 지지율은 19%였다. ‘없음·모름’은 10%였다.

보수 단일화를 전제로 한 가상 양자 대결에서도 하 후보는 41%, 한 후보는 45%를 기록하며 오차범위 내 접전을 벌였다. 반면 하 후보와 박 후보의 맞대결에서는 하 후보가 48%, 박 후보가 36%를 얻어 오차범위 밖인 12%포인트 차로 앞섰다. 단일화에 대한 견해를 묻자 국민의힘 지지자의 66%가 찬성한다고 답했다.

이번 조사는 부산 북갑 유권자 502명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.

최근 여론조사를 종합하면 부산 북갑은 하 후보와 한 후보가 오차범위 내 초접전을 벌이면서 ‘2강 구도’가 굳어지는 모양새다. 채널A가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 17~19일 부산 북갑 유권자 500명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 무소속 한 후보가 34.6%, 민주당 하 후보가 32.9%, 국민의힘 박 후보가 20.5%의 지지율을 기록했다. 조선일보 의뢰로 메트릭스가 지난 16~17일 부산 북갑 유권자 501명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 민주당 하 후보가 39%를 얻으며 무소속 한 후보(33%)와 국민의힘 박 후보(20%)를 앞섰다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.