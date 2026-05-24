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국내 하이브리드차 비중, 두 달 연속 10%대

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본문 요약

국내에 등록된 자동차 중 하이브리드차 비중이 2개월 연속 10%대를 넘겼다.

전기차 등록 대수는 102만1273대로 조사됐다.

올해 1분기 국내 친환경차 판매도 호조를 보였다.

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국내 하이브리드차 비중, 두 달 연속 10%대

입력 2026.05.24 20:25

수정 2026.05.24 20:26

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  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고유가 영향…4월 말 기준 272만대

업계선 올해에 300만대 돌파 예상

국내에 등록된 자동차 중 하이브리드차 비중이 2개월 연속 10%대를 넘겼다. 중동 사태로 고유가 상황이 길어진 영향으로 풀이된다.

한국자동차모빌리티산업협회는 24일 국내 하이브리드차 등록 대수가 4월 말 기준 272만7895대로 집계됐다고 밝혔다. 전체 자동차 등록 대수(2663만3482대)의 10.2%에 이른다. 3월에 이어 2개월 연속 10%대를 유지했다.

하이브리드차는 2024년 12월 처음으로 등록 대수가 200만대를 넘었다. 업계에선 올해 안에 300만대 돌파를 달성할 수 있다고 보고 있다. 전기차 등록 대수는 102만1273대로 조사됐다. 올해 1분기 국내 친환경차 판매도 호조를 보였다. 전기차와 하이브리드차 등 친환경차 판매량은 15만7957대로 지난해 1분기와 비교해 33.2% 증가했다. 특히 하이브리드차 판매량은 10만30대로 1분기 기준 처음으로 10만대를 넘어섰다. 이러한 흐름에 현대차·기아는 최근 아이오닉9과 PV5, EV5 등 친환경차를 잇달아 출시했다.

반면 내연기관차의 등록 대수는 내림세를 보였다. 휘발유차 등록 대수는 지난달 1238만502대로 지난해 4월과 비교해 0.4% 줄었다. 경유차는 844만3032대로 5.5% 감소했다.

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