이번 주 견본주택 개관 ‘0건’…지방선거 앞두고 잠잠한 분양시장, 왜?

“선거 후 열어야 흥행에 유리” 판단 ‘개발 호재’ 공약 실현 가능성 낮아 후보들 공통 공약 위주로 살펴봐야

6·3 지방선거를 앞두고 전국 분양시장이 숨 고르기에 들어갔다. 대중의 관심이 선거에 쏠리면서 분양업계에선 홍보 효과가 떨어질 것을 우려해 분양 공고와 견본주택(모델하우스) 개관을 선거 후로 미뤄둔 분위기다.



24일 부동산R114 집계 결과, 지방선거를 한 주 앞둔 5월 마지막 주엔 견본주택 개관이 전국을 통틀어 한 건도 없다. 대형 건설사 한 관계자는 “선거철엔 목 좋은 자리에 현수막을 걸기부터 쉽지 않고, 길거리 모객도 명함을 뿌리는 선거운동원들에 밀려 잘 안된다”며 “견본주택은 선거 후에 여는 게 흥행에 유리하다고 판단했을 것”이라고 말했다.



부동산 업계 한 관계자는 “분양은 마케팅이 가장 중요한데, 모바일·온라인 광고도 선거철에는 정치 이슈에 밀려 효과가 떨어진다”며 “선거 후 일주일은 지나야 다시 활발한 홍보가 시작될 것”이라고 말했다.



선거 전 분양시장이 잠잠한 것은 지난 선거 때도 비슷했다. 대선을 앞둔 지난해 5월 마지막 주에 새로 연 견본주택은 단 2곳이었다.



앞선 대선이 있던 2022년 3월 첫 주에도 견본주택은 단 한 곳만 문을 열었다. 대선의 경우 선거 때는 부동산 정책 방향의 불확실성이 커서 결과를 보고 움직이려는 의도도 작용한 것으로 보인다.



지방선거 후보들이 내놓은 ‘개발 호재’ 공약은 신중하게 판단해야 한다는 전문가의 조언도 나온다.



윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “지방선거 유세 국면의 부동산 공약은 대부분 대규모 개발 호재와 교통 개선, 인구 및 기업 유치 등 주택 가격을 자극하는 이슈들인데, 과거 사례를 보면 선거가 끝난 후 예산 제약으로 결국 실현되지 못하는 공약이 상당히 많다”며 “주택을 포함한 부동산은 매입 후 최소 3년 이상의 보유 기간이 소요되므로, 되도록 주요 후보자들의 차별적 공약에 집중하기보다는 공통적 공약 위주로 의사결정에 반영하는 게 합리적”이라고 말했다.

