봄은 바람이 많이 부는 계절이다. 바람 소리를 들으며 커피를 마시던 어느 날 오후, 문득 궁금해졌다. ‘공기는 보이지 않는데 어떻게 소리를 만들까?’ 이 물음에 답하기 위해선 공기 분자들이 펼치는 ‘격렬한 춤사위’를 들여다봐야 한다.



바람이 부는 날, 우리는 수많은 공기 분자들이 뒤섞이며 만들어낸 ‘난류’를 만난다. 난류는 바람이 지나가는 길목에서 1초에 수만번의 미니 폭풍을 발생시킨다. 놀라운 사실은 바람 속도에 따라 소리의 주파수가 달라진다는 것이다. 10㎧의 바람 속에서는 1㎠당 ‘10의 19제곱’개에 달하는 공기 분자들이 서로 충돌하며 3㎑ 대역의 백색 소음을 생성한다. 이 주파수 대역은 인간의 귀가 가장 예민하게 반응하는 영역이다. 그래서 우리는 나뭇잎을 스치는 바람 소리나 창문 틈으로 들어오는 바람 소리를 특히 선명하게 들을 수 있다. 바람은 그저 스쳐 지나가는 것이 아니라 우리에게 가장 잘 들리는 주파수로 노래를 부르는 셈이다.



바람이 부는 곳에는 늘 소리가 있다. 이는 바람과 ‘장애물’이 만나면서 벌어지는 일이다. 나뭇가지 끝에서 흔들리는 잎사귀는 자연이 설계한 최고의 소리 증폭기다. 5㎝ 길이의 떨기나무잎이 5㎧ 바람에 흔들릴 때 발생하는 진동수는 200㎐ 정도다. 이 진동수가 주변 공기를 흔들어 소리를 만들어낸다. 특히 바람이 건물 모서리나 전깃줄과 같은 뾰족한 장애물을 만날 때 ‘와류’라는 소용돌이가 생긴다. 이 와류가 주기적으로 떨어져 나가면서 ‘칼만 소용돌이’ 현상을 일으킨다. 이 소용돌이는 특정 주파수로 진동하는데, 이 진동이 주변 공기를 흔들어 ‘윙윙’ 하는 소리를 만들어낸다. 바람이 전깃줄을 스칠 때 나는 소리가 대표적인 예다. 바람과 장애물의 상호작용은 바람의 속도, 장애물의 모양·크기에 따라 달라지며, 이 모든 변수가 바람 소리의 멜로디를 결정한다.



어두운 밤, 창문 틈으로 바람이 휘파람 소리를 내며 들어올 때가 있다. 이는 창문 틈새로 좁아진 공기가 빠르게 이동하면서 난류를 형성하고, 이 난류가 휘파람과 비슷한 고주파 소리를 만들어내기 때문이다. 이 소리는 공기가 좁은 통로를 지날 때 발생하는 ‘제트 소음’의 일종이다.



태풍이나 폭풍우가 몰아칠 때, 바람 소리는 웅장한 오케스트라로 변한다. 강력한 바람이 건물과 나무에 부딪히며 내는 소리에는 진동과 소음이 복합적으로 섞여 있다. 여기에 대기 중의 전하가 충돌해 발생하는 번개 소리와, 그 충격파가 만들어내는 천둥소리가 더해지면, 바람 소리는 자연의 압도적인 힘을 보여주는 거대한 교향곡이 된다. 이 소리는 자연의 경고이자, 우리가 대자연의 일부임을 깨닫게 하는 메시지다.



풍력 발전기는 친환경 에너지의 핵심이지만, 바람 소음은 주민에게 피해가 되기도 한다. 최근에는 소음을 줄이기 위한 다양한 기술이 개발되고 있다. 날개 끝에 톱니 모양의 돌기를 추가하거나 표면을 특수 재질로 코팅해 공기 흐름을 부드럽게 만들어 난류 발생을 억제하는 식이다.



무인기(드론)가 작동할 때 들리는 ‘윙’ 하는 소음도 중요한 해결 과제로 떠올랐다. 소음의 주범은 프로펠러가 회전할 때 발생하는 난류와 와류다. 최근 연구에서는 프로펠러 모양을 새 날개처럼 유선형으로 설계하거나 여러 개의 작은 프로펠러를 동시에 사용하는 방식으로 소음 발생을 최소화하고 있다.



바람 소리의 근원을 탐구하는 것은 곧 주변의 보이지 않는 세계를 탐구하는 일이다. 우리는 바람을 눈으로 볼 수 없지만, 소리를 통해 바람의 속도와 방향, 주변 환경과의 상호작용을 느낄 수 있다. 바람이 잎사귀를 흔들 때, 창문을 두드릴 때, 전깃줄을 스칠 때, 귀를 기울여보라. 바람 소리는 단순한 소음이 아니라 과학과 자연의 경이로움을 담은 살아 있는 음악이다.