칸의 시선, 분열의 시대를 향했다 문주 감독 ‘피오르드’ 황금종려상

칸 국제영화제 폐막

‘4개월 3주…’ 이어 두 번째 수상

나홍진 ‘호프’, 해외 마켓서 완판

‘어쩔수가없다’ 실적 추월 전망

칸은 강한 신념들이 부딪치며 분열된 세계를 직시하는 영화를 택했다. 루마니아 감독 크리스티안 문주(58)의 <피오르드>가 23일(현지시간) 폐막한 제79회 칸 국제영화제에서 최고 영예인 황금종려상을 받았다. 4년 만에 경쟁부문에 진출한 한국 영화인 나홍진 감독의 <호프>는 무관에 그쳤다. 하지만 이번 영화제 최고의 화제작으로 이름을 알렸으며, 칸 영화 마켓에서 ‘완판’되는 실속을 챙겼다.



황금종려상을 받은 문주 감독의 <피오르드>는 현시대 유럽 이야기다. 루마니아의 복음주의 기독교 신자 가족이 복지국가 노르웨이로 이주하며 벌어지는 일이다. 미하이(세바스티안 스탄)와 리스벳(레나테 레인스베) 부부에게 훈육을 위해 아이를 체벌하는 건 당연한 일이다. 다섯 남매는 유튜브를 보는 대신 성경을 읽고, ‘동성애는 나쁘다’는 생각을 주입받는다. 노르웨이에선 용납받지 못할 사상에 부부는 아동학대로 신고당하며 아이들을 아동 보호소에 빼앗길 위험에 처한다.



관객을 도덕적 딜레마에 빠뜨리는 영화다. 미하이 부부의 양육 방식은 분명 편향됐다. 하지만 그것을 ‘학대’라고 볼 수 있는가? 고집스러운 미하이 부부만큼이나 노르웨이 아동보호센터의 도덕적 확신도 100% 옳다고 보기 어렵다.



문주 감독은 “분열되고 급진화된 사회에서 모든 형태의 근본주의에 반대하는 영화”라고 말했다. 문주 감독이 황금종려상을 받은 건 <4개월 3주…그리고 2일>(2007)에 이어 두 번째다.



한국인 최초 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독은 시상 직후 기자회견에서 “사실 황금종려상은 누구에게도 시상하고 싶지 않았다. 왜냐하면 제가 한 번도 받은 적 없는 상이기 때문”이라고 농담하기도 했다. 자신의 영화 <어쩔수가없다>를 활용해 “그러나 ‘어쩔 수 없이’ 줘야 하기 때문에, 주지 않으면 안 될 만큼 좋은 영화가 있었기 때문에 할 수 없었다”고 말했다. 박 감독은 <피오르드>를 수상작으로 발표하며 “서로 다른 관점을 예술적으로 장엄한 방식으로 표현했다”고 평했다.



2등 상에 해당하는 심사위원대상은 러시아 출신 감독 안드레이 즈뱌긴체프의 <미노타우어>에 돌아갔다. 감독상은 <라 볼라 네그라>(블랙 볼)를 만든 하비에르 칼보·하비에르 암브로시 감독, 독일 대문호 토마스 만과 그의 딸 에리카 만(잔드라 휠러)을 주인공으로 한 <파더랜드>의 파베우 파블리코프스키 감독이 받았다.



여우주연상은 <갑자기 병세가 악화되다>(하마구치 류스케 감독)에서 언어를 넘어선 우정을 그려낸 프랑스 배우 비르지니 에피라와 일본 배우 오카모토 다오가 받았다. 남우주연상에는 <카워드>에서 제1차 세계대전 전장에서 사랑에 빠진 두 병사를 연기한 에마뉘엘 마키아와 발랑탱 캉파뉴가 호명됐다.



나홍진 감독의 <호프>는 아쉽게도 무관에 그쳤지만 올해 경쟁작 중 가장 오락성 짙은 영화로 화제를 모았다. 다만 후반작업이 채 마무리되지 않은 상태로 상영된 영화는 마이클 패스벤더 등이 연기한 외계인의 컴퓨터그래픽(CG) 완성도가 떨어진다는 점, 후반부 이야기가 초반보다 동력을 잃는다는 점이 지적됐다.



나 감독은 배급사 플러스엠 엔터테인먼트를 통해 “현재 중요한 것은 한국 관객들과 만나기까지 남은 약 2개월의 시간”이라며 “개봉 전까지 작품의 완성도를 최대한 끌어올리는 데 집중하겠다”고 전했다.



<호프>의 경쟁부문 초청은 박찬욱·봉준호·이창동·홍상수 등 국제영화제 ‘단골’ 감독들 이외에 나홍진이라는 이름을 국제 무대에 소개했다는 의의가 있다. 나 감독은 <추격자>(2008), <황해>(2011), <곡성>(2016) 등 전작이 모두 칸 영화제의 부름을 받았으나, 경쟁부문 초청은 이번이 처음이다.



높은 관심이 해외 판매로도 이어지며 칸 영화 마켓에서도 ‘완판’을 알렸다. 전 세계 200개국에 선판매되며 한국 영화 역대 최고 실적을 기록한 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다> 판매액을 넘어설 것으로 전망된다.



한편 미국 컬럼비아대 대학원에 재학 중인 진미송 감독의 <사일런트 보이시스>는 라 시네프(학생 영화) 부문 2등 상을 받았다. 미국으로 이민 간 한국인 4인 가족 구성원이 겪는 저마다의 씁쓸한 사연을 담은 17분짜리 단편이다.

