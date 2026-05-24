전쟁통에도 순례객 150만명 메카로 미·이란서 수만명 집결…충돌 우려

이슬람 ‘하지’ 성지 순례 시작 사우디 당국, 안보 태세 만전

미국과 이란의 종전 협상이 줄다리기를 이어가는 가운데 100만명 넘는 이슬람교도들이 이슬람 성지 순례 ‘하지’(Hajj)를 위해 사우디아라비아로 몰려들고 있다. 이란에서도 수만명이 참석하면서 사우디 당국의 안보 우려가 커지고 있다.



월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 하지에 참여하기 위해 사우디로 순례객들이 모여들고 있다고 전했다. 하지는 이슬람교 5대 의무 중 하나로, 신체적·경제적 여건이 되는 모든 이슬람교도는 살아 있는 동안 한 번은 성지인 메카와 메디나를 찾아야 한다. 하지는 지난 14세기 동안 거의 매년 이어져왔으며 올해는 25일부터 30일까지 진행된다.



전쟁에도 불구하고 지난해와 비슷한 규모의 순례객들이 사우디를 찾았다. 사우디 당국은 전날 150만여명의 해외 순례객이 사우디에 도착했다고 밝혔다. 지난해 메카를 방문한 순례객 수는 160만명으로 집계됐다. 올해 이란인 순례객 3만명도 메카에 도착한 것으로 알려졌다. 미 국무부가 올해 순례 참여 자제를 권고했음에도 미국인 수천명 역시 메카로 모여들었다.



지난 3월 사우디가 이란에 대한 보복으로 이란 본토를 수차례 비밀 공습한 것으로 알려지는 등 미·이란 전쟁의 영향으로 사우디와 이란의 관계도 악화한 상황이다. 지난 17일 사우디는 친이란 민병대가 활동하는 이라크에서 발사된 드론 3대를 요격했다. 카므란 보카리 중동정책협의회 수석 상임연구원은 “사우디는 모든 상황을 통제하는 것에 익숙해졌지만 완벽하지는 않다”며 “사우디와 이란이 실제 전쟁 상태에 빠진 것은 이번이 처음이다. 언제든 문제가 발생할 가능성이 있다”고 했다.



사우디 당국은 이번 하지를 앞두고 안보 태세를 점검했다고 강조했다. 사우디 국영 아랍뉴스에 따르면 압둘아지즈 빈 사우드 빈 나예프 내무부 장관 겸 왕자는 지난 21일 사우디 제다에서 하지 순례객을 이끈 이란, 인도네시아, 이집트 대표단과 만났으며 보안군 병력 태세를 점검했다.



사우디 서부 산악 지대에 위치한 메카는 이란의 미사일과 드론 사정권에 있다. 하지만 이란이 공격 금지 구역으로 여겨지는 성지를 고의로 공격할 가능성은 작다. 지난 20일 도널드 트럼프 미국 대통령이 하지 기간을 고려해 대이란 군사작전을 보류했다는 보도도 나왔다.



다만 메카에서 반미·반이스라엘 시위 등 소요 사태가 벌어질 가능성도 있다고 WSJ는 짚었다. 1987년 메카를 방문한 이란인 순례객 15만명이 반미 시위를 벌여 사우디 경찰과 충돌하며 최소 400명이 사망한 사건이 있었다. 이후 이란인들이 보복으로 주이란 사우디대사관을 습격하고, 사우디가 이란 순례객에 대한 비자 발급을 중단하며 양국 관계가 단절됐다. 2015년엔 메카를 찾은 순례객 2000여명이 압사해 이란이 사우디에 책임을 묻기도 했다. 당시 사망한 이란인은 약 400명으로 국가별 사망자 중 최다였다.

