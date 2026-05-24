트럼프가 따돌린 미 정보수장도 사임…군사 개입주의자들의 부활?

군사 ‘비개입주의자’ 털시 개버드 이란 핵 위협 부인 후 작전 배제 루비오 등 ‘네오콘’ 입김 거세져

미국의 해외 군사 개입에 비판적이었던 털시 개버드 국가정보국장(DNI·사진)이 결국 물러났다. 이란의 위협을 과소평가했다는 이유로 도널드 트럼프 대통령 눈 밖에 난 개버드 국장은 베네수엘라 군사작전과 대이란 전쟁 국면에서 사실상 배제돼 있었다.



개버드 국장은 지난 22일(현지시간) 트럼프 대통령에게 제출한 사직서를 엑스에 공개하며 “희귀 골암 진단을 받은 남편을 돌보기 위해 다음달 30일부로 물러나겠다”고 했다. 트럼프 대통령은 “털시는 놀라운 일을 해냈고, 우리는 그녀를 그리워하게 될 것”이라며 사표 수리 의사를 밝혔다.



이면에는 백악관의 압박이 적지 않았다는 분석이 나왔다. 개버드 국장은 지난해 3월 의회에서 “이란이 핵무기를 개발하고 있다고 생각하지 않는다”고 증언했다가 트럼프 대통령의 격노를 샀다. 이란 핵시설 폭격을 염두에 두고 있던 트럼프 대통령은 “개버드가 무슨 말을 했든 신경 쓰지 않는다”고 했다.



이후 개버드 국장은 정보기관 18곳의 총책임자임에도 주요 대외정책을 결정하는 회의에 한 번도 초대받지 못했다. 그는 지난해 6월8일 이란 핵시설 폭격 작전을 논의했던 회의에 배제됐고, 지난 2월28일 이란 공격 작전을 개시한 마러라고 상황실에도 모습을 보이지 않았다. 트럼프 정부 내에서는 국가정보국장의 약자인 ‘DNI’가 개버드 국장을 “초대하지 말라”(Do Not Invite)를 뜻한다는 우스갯소리가 돌았다.



이라크전 참전 군인 출신으로 4선 하원의원(민주·하와이)을 지낸 개버드 국장은 미국의 해외 군사 개입에 반대하는 목소리를 내왔다. 2020년 민주당 대선 후보 경선에 출마하며 ‘이란과의 전쟁 반대’를 내세웠다. 그는 2022년 민주당 지도부를 “전쟁광 엘리트 집단”이라고 비난하며 탈당한 후 2024년 “트럼프는 미국을 어리석은 전쟁에서 벗어나게 해주겠다고 약속했다”며 공화당에 입당했다.



그의 사퇴는 트럼프 정부 내 군사 개입주의자들의 부상을 알리는 신호탄일 수 있다는 분석이 나온다. “끝없는 전쟁을 끝내겠다”며 백악관에 복귀한 트럼프 대통령은 오히려 2기 정부 들어 네오콘으로 회귀하는 듯한 행보를 보이고 있다. 대규모 지상군을 투입하지 않는 대신, 수뇌부 제거 방식의 제한적 타격으로 군사개입 형태만 바뀌었을 뿐이라는 평가도 나온다.



보수 강경파인 마코 루비오 국무장관이 가장 신뢰하는 최측근으로 부상한 것이 대표적인 예다. 루비오 장관이 깊숙이 개입한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전의 성공은 트럼프 대통령의 이란 공격 작전 승인에 큰 영향을 미쳤다. 블룸버그는 “루비오는 트럼프 행정부 내에서 경쟁하는 비개입적 성향과 군사적 우위를 과시하려는 성향을 모두 만족시키는 연결고리 역할을 하고 있다”고 분석했다. 루비오 장관이 부상하면서, 정부 내 대표적인 비개입주의자인 J D 밴스 부통령의 입지도 좁아지고 있다.



네오콘 성향 ‘밴덴버그 연합’과 트럼프 행정부의 관계도 긴밀해지고 있다. 엘리엇 에이브럼스가 이끄는 이 싱크탱크는 이스라엘 로비단체와 밀접하게 연관된 것으로 알려져 있으며 베네수엘라 군사작전과 이란 전쟁을 강력히 지지해왔다. 제이미슨 그리어 무역대표부 대표, 브라이언 캐버노 국토안보부 차장 등이 자문위원으로 참여하고 있다.

