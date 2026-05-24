종합특검 ‘관저 이전 수사’ 윤석열 부부 턱밑까지 왔다

김대기 전 비서실장 구속으로 공사비용 등 ‘윗선’ 지시 여부 확인만 남아

권창영 2차 종합특검이 윤석열 대통령 관저 이전에 관여한 김대기 전 대통령비서실장 신병 확보에 성공하면서 김건희 여사 수사에도 활로가 열리게 됐다. 앞서 이 의혹을 수사한 김건희 특검팀은 김오진 전 국토교통부 1차관(당시 대통령실 관리비서관)을 구속했지만 ‘윗선’까진 나가지 못했다.



24일 법조계에 따르면 종합특검은 구속된 김 전 실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 대상으로 범행 동기를 밝히는 데 수사력을 집중할 방침이다. 부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 지난 22일 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 김 전 실장과 윤 전 비서관에 대해 구속영장을 발부했다. 같은 혐의를 받는 김 전 차관에 대해선 주요 사실관계는 인정하면서도 그가 보석 요건을 준수하고 있어 도주 및 증거인멸 우려가 없다며 영장을 기각했다. 법원이 이들의 범죄 혐의가 어느 정도 인정된다고 본 것이다. 종합특검 출범 86일 만의 첫 구속 성과다.



종합특검은 앞선 김건희 특검이 집중했던 ‘21그램의 특혜 공사 수주’ 부분보다 ‘예산 집행’ 부분에 집중해 수사했다. 대통령실이 행정안전부에 공사비용을 떠넘겼다는 것이다. 종합특검은 행안부가 대통령실에 관저 이전 추가 비용을 분담하는 안을 제시했지만 대통령실이 회의를 거친 뒤 행안부에 ‘비용을 전부 부담하라’고 지시한 정황이 담긴 증거를 확보했다. 지난 3월 행안부를 압수수색하면서는 관저 이전 업무 담당 공무원이 상부에 “지시를 받아들이기 어려우니 차라리 인사 조치를 해달라”는 취지로 요청한 문서도 발견했다.



종합특검은 대통령실이 지시 없이 단독으로 무리하게 예산을 행안부에 떠넘기진 않았을 것으로 본다. 김 전 실장에게 이런 지시를 할 수 있는 ‘윗선’은 김 여사와 윤 전 대통령뿐이라는 것이다. 김 여사는 김건희 특검 소환조사에서 21그램이 공사를 맡길 바랐다는 취지로 진술한 바 있다. 당시 조사에서 김 여사는 다른 업체가 만든 설계도를 21그램에 건넨 사실을 인정하며 “내밀한 공간 공사를 아무에게나 맡길 수 없었다”고 말했다.



감사원이 관저 이전 특혜 의혹을 부실 감사했다는 의혹에 대한 수사도 힘을 얻게 됐다. 종합특검은 김 전 실장이 유병호 당시 감사원 사무총장(현 감사위원)과 대통령실이 감사 방향을 조율했는지 확인할 것으로 보인다. 종합특검은 지난 14일 유 감사위원의 자택을 압수수색했다.

