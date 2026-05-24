‘박사방’ 때 이어…또 개인정보 털린 정부 ‘1365 자원봉사포털’

행안부 “해킹에 930명 성명·생년월일 등 유출…메인 DB는 온전” 회원수 1500만명 달하는 국내 최대 자원봉사 플랫폼 ‘보안 구멍’

국내 최대 자원봉사 플랫폼인 행정안전부의 ‘1365 자원봉사포털’이 외부 공격을 받아 이용자 930명의 성명과 휴대전화번호 등이 유출됐다. 이른바 ‘박사방’ 일당도 앞서 이 사이트에서 개인정보를 빼내 악용한 적이 있어 여전히 플랫폼 보안관리에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.



24일 행안부에 따르면 지난 19일 1365 자원봉사포털 시스템이 외부로부터 비정상적인 접근 및 공격을 당해 이용자 930명의 개인정보가 유출됐다.



행안부 조사 결과 피해자 중 426명은 성명·생년월일·휴대전화번호·연계정보(CI)가, 469명은 성명·생년월일·휴대전화번호가, 35명은 성명·생년월일·아이디(ID)가 유출됐다. 행안부는 “주민등록번호, 민감정보 등은 유출되지 않은 것으로 확인됐다”고 밝혔다.



행안부는 외부 공격을 인지한 즉시 해당 공격자의 IP를 차단하고, 관리자 페이지의 다운로드 기능 및 다운로드 경로를 차단했다. 웹사이트 취약점 점검을 포함한 보안 조치를 하고, 개인정보보호위원회에 관련 사실을 신고했다.



행안부는 지난 21일 1365 자원봉사포털 홈페이지에 사과문을 게재하고, 개인정보 유출에 따른 피해 접수 등 사후 조치를 진행 중이다. 아직까지 2차 피해 신고는 없는 것으로 알려졌다.



행안부 관계자는 “이번 사건은 해외 IP를 통해 시스템의 경로 추적 및 파일 다운로드 취약점을 악용해 비정상적으로 침투한 케이스”라며 “메인 데이터베이스(DB)가 탈취된 것은 아니며, 공격자가 탈취한 일부 로그 파일에 당일 본인 인증을 했던 이용자들의 개인정보가 남아 있어 유출된 것으로 파악했다”고 말했다.



1365 자원봉사포털은 전국 자원봉사 정보를 검색하고, 자신의 봉사활동 사항이나 실적 등을 관리할 수 있는 국내 최대 규모의 자원봉사 플랫폼으로 현 회원수는 약 1500만명이다.



앞서 성착취물 유포 텔레그램 대화방 ‘박사방’을 운영한 조주빈, 강훈 등이 이 플랫폼을 일부 피해자들의 정보를 빼내는 통로로 이용해 보안관리가 허술하다는 비판을 받았다. 조씨 등은 피해자들의 이름과 생년월일 등을 통해 1365 자원봉사포털 아이디를 알아냈고, 임시 비밀번호를 발급받은 후 주소 등 각종 개인정보를 파악했다. 2020년 국회 행정안전위원회 국정감사에서 이 문제가 지적되자 진영 당시 행안부 장관은 “매우 죄송스럽다. 이런 일이 없도록 하겠다”고 밝혔다.



행안부는 유출 피해자들에게 개별적으로 유출 사실을 안내하고 긴급 보안 조치가 완료될 때까지 해외에서 접속하는 모든 경로를 일정 기간 차단하기로 했다.



행안부 관계자는 “현재 웹사이트의 핵심 취약점 보안 조치를 완료했고, 그 외에도 전면적으로 재점검하면서 재발 방지 대책을 마련할 계획”이라고 밝혔다.

