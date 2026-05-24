대법 “예식장 생화 꽃장식은 부가세 대상”

“재화 아닌 용역 공급에 해당”

결혼 예식장에서 설치한 생화 꽃장식은 고유의 ‘농산물(재화)’에 해당할까, 가공된 ‘상품(용역)’에 해당할까. 대법원은 후자라고 판단했다.



24일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 조선호텔이 서울 남대문세무서장을 상대로 낸 부가가치세 부과 처분 취소 소송에서 원고 패소 원심을 확정했다.



조선호텔은 호텔 예식장에서 결혼식을 진행하는 고객에게 별개 사업장을 통해 생화 꽃장식을 제공하고 별도 비용을 받았다. 호텔은 꽃장식이 면세 대상이라며 관련 세금을 신고하지 않았다. 과세당국이 부가세 대상이 맞다며 1억5000여만원을 경정·고지하자 소송을 냈다.



쟁점은 꽃장식 공급이 부가세 과세 대상인 ‘용역의 공급’에 해당하는지, 부가세가 면세되는 ‘재화의 공급’에 해당하는지였다. 현행 부가가치세법은 국내에서 생산된 농축수산물과 임산물 중 ‘원생산물’과 ‘원생산물 본래의 성상이 변하지 않는 정도의 원시가공을 거친 것’을 면세 대상으로 규정하고 있다.



호텔은 “고객이 생화의 소유권을 이전받아 하객에게 선물이나 기념품으로 배포해 자유롭게 처분하고, 그 대가로 고가의 생화 대금을 지급하는 것”이라며 꽃장식 설치가 재화의 공급이라고 주장했다.



대법원은 “원고(호텔)와 고객의 의사는 원고가 고객에게 꽃장식이 설치된 예식장을 이용하게 하는 데 있었다고 봐야 한다”며 생화 꽃장식은 재화가 아닌 예식장업 용역의 공급이라고 했다.

