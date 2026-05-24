‘에볼라바이러스’ 아프리카 확산에 국내서도 검역 강화

치명률 30~50%, 체액 통해 전파…당국 “국내 유입 가능성은 제한적”

치명률이 30~50%에 이르는 에볼라바이러스가 아프리카 일부 국가에서 빠르게 확산하면서 국내 유입 가능성에도 관심이 커지고 있다. 방역당국과 전문가들은 아프리카 지역 내에서는 환자가 급증할 가능성이 있지만, 현재로서는 국내 유입·전파 가능성은 제한적이라고 평가했다.



세계보건기구(WHO)는 지난 17일(현지시간) 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다의 에볼라 발병 상황에 대해 국제 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포했다. AFP통신에 따르면 에볼라 진원지인 민주콩고 정부는 의심 환자 867명 가운데 204명이 숨졌다고 밝혔다. 아프리카 질병통제예방센터(아프리카 CDC)는 민주콩고와 우간다를 비롯해 앙골라·부룬디·중앙아프리카공화국 등 10개국이 위험에 노출돼 있다고 경고했다.



에볼라는 감염자의 혈액·침·구토물·설사 등 체액 접촉을 통해 전파된다. 고열과 구토, 설사, 출혈, 다발성 장기부전 등을 유발하며 국내에서는 제1급 감염병으로 관리한다.



현재 아프리카 지역에서 유행 중인 바이러스는 희귀 변종인 ‘분디부교형(BDBV)’이다. 과거 유행 사례 기준 치명률은 30~50% 수준으로 알려져 있다. 백신이나 치료제는 아직 없다.



국제 공중보건 비상사태가 선포되면서 국내 방역당국도 대응 수위를 높였다. 질병관리청은 지난 17일 감염병 위기경보 1단계인 ‘관심’을 발령했다. 질병청은 대책반을 구성하고 민주콩고·우간다·남수단을 지난 19일부터 중점검역관리지역으로 지정했다. 해당 국가 체류 이력이 있는 입국자는 검역정보사전입력시스템(Q-CODE) 등을 통해 건강상태를 신고해야 한다.



전문가들은 아직 한국 전파 가능성은 작다고 본다. 류충민 한국생명공학연구원 감염병연구센터장은 한국과학기술미디어센터(SMC)를 통해 “영국 임페리얼대 예측으로는 확진자가 1000명 수준까지 늘어날 가능성이 있다”며 “아직 대발생 초기 단계지만 급격한 확진자 증가 양상으로 인해 예의주시할 필요가 있다”고 밝혔다. 다만 “질병청은 국내에서 발생할 가능성은 작을 것으로 예측하고 있다”고 덧붙였다.



질병청은 해당 국가 방문 후 21일 이내 발열·복통 등 의심 증상이 나타나면 즉시 1339 또는 보건소에 신고해달라고 밝혔다. 또 여행 시 과일박쥐·영장류 등 야생동물과의 접촉을 피하고 현지 장례식장 방문도 자제해달라고 안내했다.

