이 대통령 광폭 행보·지지층 결집·막말 리스크

지방선거 표심 향방 결정지을 ‘막판 변수’ 셋

6·3 지방선거 투표일이 다가올수록 서울과 영남권 광역단체장 선거를 중심으로 여야 후보의 경합 양상이 뚜렷해지고 있다. 최근 이재명 대통령의 광폭 행보와 전통적 여야 지지층의 결집 강도, 막말·실언 등 돌발 변수가 남은 기간 표심을 좌우할 변수로 거론된다.



최근 눈에 띄는 움직임은 이 대통령의 전방위적 지역·민생 행보다. 이 대통령은 지난 13일 울산에서 열린 K조선 미래비전 간담회 행사에 참석하고 울산 남목마성시장을 찾았다. 15일에는 경북 안동·의성, 대구 군위를 방문했다. 앞서 14일에는 경기 성남에 있는 새마을운동중앙회를 찾아 “박정희 대통령이 시작한 새마을운동은 큰 성과를 남겼고, 지금 시대에도 매우 유용하다”고 말했다.



이 대통령은 한·일 정상회담 전날인 18일에는 5·18민주화운동 기념식 참석 후 경북 안동으로 이동해 안동구시장에서 저녁 식사를 했다. 공식 선거운동 개시일인 지난 21일에는 서울 돈의동 쪽방촌을 찾은 데 이어 익선동을 깜짝 방문해 시민들과 인사했다. 이 대통령의 현장 행보가 6·3 지방선거 승부처라고 불릴 만한 곳에 집중됐고, 남은 기간에도 이 같은 행보가 이어질 가능성이 있다.



이 밖에도 이 대통령은 최근 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 서울 삼성역 구간 철근 누락 사태에 대해 엄정한 실태 파악을 지시했고 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트와 일간베스트저장소 회원들의 행태에 대한 강도 높은 비판을 이어가고 있다. 대통령이 여론 지형에 파급력이 큰 발언을 이어가는 것이 표심에 어떤 영향을 미칠지 관심을 모은다.



지지층 결집 강도와 이에 따른 투표율도 선거 막판 승부를 좌우할 변수다. 여야는 남은 기간 총력을 다해 지지층을 투표장으로 이끄는 데 선거 전략을 집중하고 있다. 지방선거는 투표율이 2018년 60.2%, 2022년 50.9%로 최근 대선·총선에 비해 10%포인트 이상 낮은 경향을 보여 지지층을 얼마나 투표에 참여시키느냐가 관건이다.



여당의 국정운영 뒷받침론과 야당의 정부 견제론 중 어느 쪽이 더 힘을 발휘할지 관심이 집중된다. 2018년과 2022년 지방선거는 당시 여당의 우세 흐름이 굳어져 더불어민주당, 국민의힘이 각각 압승한 사례다. 반면 2024년 총선은 선거 막판 부산 등 영남권에서 거여 견제론이 힘을 발휘해 야당이었던 민주당이 승리한 경우로 분석된다.



선거 유세 현장이나 토론회, 당 지도부에서 나올 수 있는 실언·막말도 중요 변수다. 2004년 총선 당시 정동영 열린우리당 의장의 “60~70대는 집에서 쉬셔야” 발언, 2018년 지방선거 당시 정태옥 자유한국당 대변인의 “이부망천(이혼하면 부천·망하면 인천)” 발언 등이 대표적인 ‘입 리스크’로 도마에 올랐다.

