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본문 요약

박근혜 전 대통령이 지난 주말 대구에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원에 나선 것에 이어 대전·충남에서도 후보 지원을 한다.

박 전 대통령은 이 후보 선거사무소 방문 후 김태흠 충남지사 후보와 함께 공주산성시장도 찾는다.

박 전 대통령은 전날 대구 칠성시장에서 추경호 후보와 유영하 국회의원을 만나 선거 지원에 나섰다.

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9년 만에 선거 지원 나선 박근혜, 25일은 대전 방문

입력 2026.05.24 21:27

수정 2026.05.24 21:29

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이장우와 김태흠 선거사무소로

주말 추경호와 대구 칠성시장 찾아

김부겸 “추, 급하긴 급한 것 같다”

박근혜 전 대통령이 지난 23일 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인과 악수하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 지난 23일 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인과 악수하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 지난 주말 대구에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원에 나선 것에 이어 대전·충남에서도 후보 지원을 한다. 박 전 대통령이 대구·경북 이외 지역에서 선거 지원에 나서는 건 2017년 탄핵 이후 9년 만이다.

24일 이장우 대전시장 후보 캠프 등에 따르면 박 전 대통령은 25일 충북 옥천군의 육영수 여사 생가를 방문한 뒤 대전 둔산동의 이 후보 선거사무소를 찾는다. 이 후보는 국회의원 시절이던 2016년 박 전 대통령 탄핵에 반대한 친박근혜계 인사다. 박 전 대통령은 이 후보 선거사무소 방문 후 김태흠 충남지사 후보와 함께 공주산성시장도 찾는다.

박 전 대통령은 전날 대구 칠성시장에서 추경호 후보와 유영하 국회의원을 만나 선거 지원에 나섰다. 박 전 대통령은 칠성시장을 찾은 지지자들에게 “진작 와서 뵈어야 했는데 죄송한 마음도 들고 감사하기도 했다”며 “경제가 안 좋다고 하니 위로를 드리고 싶었다. (추 후보가) 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니 좋은 정책을 마련하실 거로 생각한다”고 말했다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 전날 대구 동성로 한일극장 앞에서 유세하며 “추 후보가 급하긴 급한 것 같다. 지역사회뿐 아니라 국가의 큰 어르신까지 정치판에 모시고 나온다는 게 대구시민 보시기에 어떨지 모르겠다”며 “다만 대구 경제 살리겠다고 하면서 자꾸 보수 결집만 외치면 대구 경제는 누가 살리나”라고 말했다.

추 후보 측은 이날 논평에서 “박 전 대통령이 오랜 침묵을 깨고 직접 나선 장면 하나가 모든 것을 말해준다”고 했다. 국민의힘에서는 박 전 대통령의 행보가 보수 지지층 표심 결집에 영향을 줄 것이라는 기대감이 나온다.

국민의힘 지도부 관계자는 “박 전 대통령이 현재 민주당에 입법·사법·행정 권력이 쏠린 것에 대한 걱정과 국민의힘 후보들이 주민들에게 다시 인정을 받았으면 하는 바람으로 나오신 것으로 본다”며 “박 전 대통령을 좋아하는 분들이 많으니 어디든지 가시면 좋다고 생각한다”고 말했다.

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