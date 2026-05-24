이란 대통령 “국가 존엄 걸린 문제엔 타협 않을 것”

해협 개방 등 미 발표와 ‘온도차’ 통행료 부과 등 권한 행사 고집 ‘동결 자산 해제’ 합의 조건 요구

미국과 이란 간 종전 협상이 급물살을 타고 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 이어 이란에서도 이를 뒷받침하는 보도가 나왔다. 다만 호르무즈 해협 개방과 통제권, 핵 협상 등을 둘러싸고 미국과 다른 목소리가 나오고 있어 최종 합의까지 난항이 예상된다.



이란 준관영 타스님통신은 24일(현지시간) 양국 간 잠재적 양해각서(MOU) 초안에 모든 전선에서의 전쟁 종식과 미국의 해상 봉쇄 30일 내 철회, 호르무즈 해협 통항 30일 내 정상화, 이란산 원유에 대한 제재 해제 등이 담겼다고 보도했다.



이란 준관영 파르스통신도 MOU 초안에 ‘상호 공격 자제’ 조항이 담겼다고 전했다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인 역시 국영 IRIB방송을 통해 “MOU 최종 확정을 위해 노력하고 있다”고 했다.



전날 트럼프 대통령이 SNS를 통해 “미국과 이란 그리고 다양한 국가 간 협정이 대체로 타결됐으며 최종 확정만 남았다”고 발표한 내용을 일부 확인한 셈이다. 같은 날 파이낸셜타임스는 양측이 14개 조항이 담긴 MOU 초안을 바탕으로 세부 조항을 조율하고 있다고 보도했다.



그러나 양측 보도에는 온도차가 감지된다. 특히 호르무즈 해협을 둘러싼 입장차가 크다. 트럼프 대통령은 “합의가 이뤄지면 호르무즈 해협이 재개방될 것”이라고 했다. 미 매체 액시오스도 MOU에 ‘통행료 없는 해협 개방’이 담겼다고 했다.



하지만 타스님통신은 “미국과 합의가 이뤄진다고 해도 호르무즈 해협은 전쟁 이전 상태로 복귀하지 않을 것”이라며 “이란은 호르무즈 해협에 대한 주권을 다양한 방식으로 행사할 것”이라고 보도했다. 파르스통신도 해협 개방과 관련한 트럼프의 주장에 “사실이 아니며 현실과 맞지 않다”면서 “이란이 통항 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 되돌리는 데 동의했지만 이는 전쟁 이전과 같은 ‘자유 통항’을 의미하는 것이 아니다”라고 전했다. 통행료 부과 등 해협에 대한 이란의 권한은 그대로 행사하겠다는 뜻으로 풀이된다.



핵 문제에 대해서도 강경한 목소리가 나왔다. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 트럼프 대통령의 발언을 ‘선전’이라 일축하며 이란이 핵과 관련한 어떤 약속도 하지 않았다고 파르스통신을 통해 주장했다.



타스님통신은 마지막 고비는 이란 동결자산 해제라며 초기 단계에서 동결자산의 일정 부분이 해제되지 않으면 어떠한 합의도 이뤄질 수 없다는 입장이라고 전했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령도 “우리 협상팀은 국가의 명예와 존엄이 걸린 문제에서는 타협하지 않을 것”이라고 말했다.

