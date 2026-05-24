트럼프, 종전 협상 과정서 이스라엘 배제

네타냐후 정치적 입지 흔들릴 수도

미국과 이란의 종전 협상이 타결 국면에 접어든 가운데 이스라엘이 협상 과정에서 사실상 소외됐다는 분석이 나왔다.



뉴욕타임스(NYT)는 23일(현지시간) 이스라엘 국방부 관계자 2명의 말을 인용해 도널드 트럼프 미 행정부가 종전 협상 과정에서 이스라엘 지도자들을 배제했다고 보도했다.



NYT에 따르면 이스라엘은 미국으로부터 협상에 관한 정보를 거의 제공받지 못했다. 이스라엘은 역내 소식통과 이란 정권 내부에 대한 자체 정보망을 통해 정보를 수집하는 것으로 알려졌다.



트럼프 대통령의 의중을 잘 아는 미국 관리들은 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(사진)를 전쟁 국면에서는 동맹으로 봤지만, 이란과의 협상 과정에서는 긴밀한 파트너로 여기지 않았다고 말했다. 네타냐후 총리로서는 이번 협상이 타결될 경우 국내 정치적 입지가 흔들릴 수 있다.



이스라엘 관계자들은 트럼프 행정부가 이스라엘을 협상에서 배제하면서 탄도미사일 문제 등이 주요 협상 의제에서 빠졌을 가능성이 크다고 본다. 네타냐후 총리는 이란 공습을 개시하면서 이란 정권 전복, 핵 프로그램 타격, 탄도미사일 시설 파괴 등 목표를 내세운 바 있다.



이스라엘 내에서는 이번 협상으로 대이란 제재가 완화되는 시나리오도 우려하고 있다.



이스라엘 일간 하레츠는 “현재의 흐름이 계속된다면 이란은 호르무즈 해협에서 취한 위협적인 조치 덕분에 이전보다 더 강해진 모습으로 이 분쟁 상황을 벗어나고, 역내 영향력을 더욱 확대할 것”이라며 “이스라엘은 그 어느 때보다 고립된 상황에 처하게 될 것”이라고 짚었다.



24일 타임스오브이스라엘 등 현지 매체는 트럼프 대통령이 전날 네타냐후 총리와 통화하면서 이란 핵프로그램을 “완전히” 해체하겠다고 약속했다고 보도했다.

