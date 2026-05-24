“적당히 하라” “상식 말한 것”…지선 강타한 ‘스벅 공방’

이 대통령 ‘사이렌 이벤트’ 등 비판에 장동혁 “참사일들 다 적어놓을까” 오세훈 “대통령 코드 맞추기” 정원오 비판…민주당 “국힘이 정쟁 이용”

국민의힘은 24일 이재명 대통령이 스타벅스코리아의 탱크데이, 사이렌 이벤트 등을 강도 높게 비판한 데 이어 일간베스트저장소(일베) 사이트 폐쇄 공론화에 나서자 “정치 공세”라며 반발했다. 더불어민주당은 “잘못된 역사관을 바로잡자는 상식을 정쟁의 수단으로 악용하는 건 국민의힘”이라고 맞받았다.



장동혁 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 “‘사이렌’은 스타벅스의 상징이고, 스타벅스 로고가 새겨진 모든 제품에 붙는 공통 명칭”이라며 “이제 달력에 참사일들을 다 적어놓고 조금이라도 걸리면 다 피해야 할 판”이라고 했다. 장 대표는 이 대통령이 혐오·조롱을 방치, 조장하는 사이트에 대한 조치 공론화 필요성을 밝힌 것을 두고 “주한미군 몰아내야 한다고 주장하는 대진연은? 김정은 칭송 뉴스 빼곡히 싣고 있는 자주시보는? 북한 찬양 사이트들‘만’ 누리는 ‘표현의 자유’?”라고 했다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 페이스북에 “스타벅스는 분명 잘못했다. 변명의 여지가 없다”고 썼다. 그러면서 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프가 ‘스타벅스 금지령’을 내린 데 대해 “아주 신속하고 정확한 대통령 코드 맞추기”라며 “정 후보도, 대통령도 이제 좀 적당히 하는 것이 어떻겠나”라고 했다.



강준현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “스타벅스의 5·18 모욕 사태를 두고 국민의힘이 돌연 이재명 정부와 여당을 건드리고 나섰다”며 “정부와 여당이 분노도, 불매도 강요한 바 없다”고 말했다. 그는 “잘못된 역사관을 바로잡자는 당연한 상식을 정쟁과 선거운동 수단으로 악용하는 건 국민의힘 아닌가”라고 말했다.



조승래 민주당 사무총장은 기자들과 만나 일베 등 혐오 사이트 폐쇄 검토 논의를 두고 “상식적 수준의 사법적 판단을 뛰어넘는 움직임이 반복되는 사이트라면 폐쇄까지 검토하는 게 맞다”고 했다. 박지혜 민주당 대변인은 서면 브리핑에서 “국가 사법체계를 전복하고 민주주의를 말살하려 했던 불법 비상계엄에는 철저히 침묵하면서 역사 왜곡을 바로잡고자 하는 국민들의 정당한 분노를 폭력으로 둔갑시키는 것이 진짜 폭력”이라고 했다.

