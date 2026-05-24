대기업 정규직만 웃는 ‘반도체 호황’…임금격차 더 커졌다

‘942만원’ 받을 때 중소기업 비정규직은 ‘176만원’…양극화 심화

반도체와 IT 등 국내 핵심 제조 업종의 고용 형태 및 기업 규모별 임금 양극화가 심해지고 있다.



24일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)의 사업체노동력조사 결과를 보면 지난해 ‘전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업’ 종사자의 1인당 월 임금총액은 상용 근로자가 약 746만원으로, 임시·일용 근로자(약 269만원)보다 477만원가량 높았다.



이런 격차는 최근 가파르게 확대되는 추세다. 지난해 상용 근로자의 월 임금총액은 전년 대비 71만원가량 늘었지만, 임시·일용 근로자는 오히려 5만원 안팎 감소하며 격차를 키웠다. 2020년 316만원 수준이었던 두 집단 간의 월 임금 격차는 5년 사이 약 1.5배로 벌어졌다.



사업장 규모에 따른 임금 차이도 현격했다. 해당 업종의 300인 이상 대형 사업장 상용 근로자는 월평균 942만원을 받았지만, 300인 미만 사업장의 상용 근로자는 450만원에 머물렀다. 특히 300인 미만 사업장의 임시·일용 근로자의 월 임금총액은 176만원에 불과했다. 이는 대형 사업장 상용 근로자 임금의 5분의 1에도 미치지 못하는 수준이다. 고용 형태와 기업 규모라는 이중 격차가 반영된 결과다.



올해 삼성전자와 SK하이닉스 노사가 각각 영업이익의 10.5%, 10%를 성과급으로 주기로 합의함에 따라 보수 격차는 더욱 커질 것으로 보인다.

