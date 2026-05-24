아프리카 에볼라 사망자 200명 넘어···진료소 불타고 환자 도주

콩고민주공화국(DRC·민주콩고)에서 에볼라 확산세가 이어지면서 사망자가 200명을 넘어섰다. 현지에서는 방역 조치에 반발한 주민들이 진료소를 공격하는 등 혼란도 커지고 있다.

민주콩고 보건당국은 23일(현지시간) 기준 에볼라 관련 사망자가 204명으로 집계됐다고 밝혔다. 보건부 발표에 따르면 북동부 이투리주와 북키부주, 남키부주 등 3개 주에서 867건의 의심 사례가 보고됐으며 이 가운데 204명이 숨졌다.

현재까지 공식 확진자는 91명이다. 사망자 중 10명은 에볼라 확진 판정을 받은 것으로 전해졌다.

세계보건기구(WHO)는 전날 발표한 최신 통계에서 에볼라 의심 사례 750건, 사망자 177명으로 집계했다. 하루 만에 사망자가 27명 늘어난 것이다. WHO는 민주콩고 내 에볼라 확산 속도가 빠르다며 국가 위험 수준을 기존 ‘높음’에서 ‘매우 높음’으로 상향 조정했다.

아프리카 질병통제예방센터(Africa CDC)은 주변국 확산 가능성을 경고했다. 장 카세야 아프리카 CDC 소장은 “10개국이 위험에 처해 있다”며 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 에티오피아, 케냐, 르완다, 남수단, 탄자니아, 잠비아 등을 언급했다.

현지에서는 방역 조치를 둘러싼 주민 반발이 거세지고 있다. 동부 몽그왈루에서는 당국의 통제에 불만을 품은 주민들이 지난 22일 밤 국경없는의사회가 세운 천막 진료소에 불을 질러 텐트 1동이 전소됐다. 환자들이 불길을 피해 대피하는 과정에서 에볼라 의심 환자 18명이 혼란을 틈타 도주했다.

앞서 전날에도 인근 르왐파라 마을에서 가족 시신 수습을 금지당한 주민들이 진료소 텐트에 불을 지른 것으로 전해졌다.

각국은 에볼라 유입 차단에 나서고 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 24일(현지시간) 에볼라 검역 강화 공항으로 워싱턴덜레스 국제공항에 이어 하츠필드-잭슨 애틀랜타 공항을 추가로 지정했다고 밝혔다.

미국은 최근 3주 사이 민주콩고와 우간다, 남수단에 체류한 입국자들에 대해 지정된 검역 공항으로만 입국하도록 제한하고 있다. 해당 공항에서는 보건 당국자들이 입국자를 상대로 항공기 내 질병상태 보고, 입국 후 건강 모니터링 등 강화된 방역 조치를 시행한다.

영국도 에볼라 발생 국가 입국자들의 이동 경로를 추적하고, 감염 지역 방문 자국민을 보호하기 위한 모니터링 프로그램을 운영 중이다.

서부 아프리카 부르키나파소 보건부도 이날 국경 감시를 강화하고 의심 환자 발견 시 신속한 격리와 치료가 이뤄질 수 있도록 준비하고 있다고 밝혔다.