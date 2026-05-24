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본문 요약

다음달 3일 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 24일 대부업체 차명 운영 의혹을 부인하며 "명백히 말씀드리지만 수익이나 배당을 받은 것은 한 푼도 없다"고 말했다.

대부업체 차명 운영 의혹을 최초 보도한 TV조선은 2021년 김 후보가 지인과 대화하며 "배당은 어차피 다 내 것"이라고 말하는 녹취록을 공개했다.

이를 두고 김 후보가 해당 대부업체의 실소유주임을 시사한 것이라는 의혹이 제기됐다.

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김용남 ‘대부업체 의혹’ 재차 부인…“수익이나 배당 한 푼도 안 받아, 법적 책임 지겠다”

입력 2026.05.24 23:10

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기 평택을 보궐선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 24일 자신의 유튜브 채널에서 대부업체 차명 운영 의혹을 소명하고 있다. 유튜브 채널 <김용남의 용방불패tv> 갈무리

경기 평택을 보궐선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 24일 자신의 유튜브 채널에서 대부업체 차명 운영 의혹을 소명하고 있다. 유튜브 채널 <김용남의 용방불패tv> 갈무리

다음달 3일 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 24일 대부업체 차명 운영 의혹을 부인하며 “명백히 말씀드리지만 수익이나 배당을 받은 것은 한 푼도 없다”고 말했다.

김 후보는 이날 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 “계좌를 들여다보면 다 나오는 것”이라며 “법적 책임을 질 수 있는 말씀을 드리는 것”이라며 이같이 말했다.

김 후보는 이날 방송에서 ‘동생이 설립한 농업회사법인을 인수하는 과정에서 자회사인 대부업체도 함께 떠안게 됐을 뿐, 경영에 참여하거나 금전적 이익을 얻지는 않았다’는 기존 해명을 재확인했다.

김 후보는 “2020년경 동생이 경영이 어렵고 법률적 쟁송도 있어 맡아달라고 해 제가 떠안았다”고 말했다. 이어 “2021년 동생의 법률적 쟁송도 해결되고 재판도 끝났다”며 “누군가에게 넘기려 했지만 마땅한 인수자를 찾기 어려워 지분과 주식도 제 명의로 청산하려 했다”고 말했다.

대부업체 차명 운영 의혹을 최초 보도한 TV조선은 2021년 김 후보가 지인과 대화하며 “배당은 어차피 다 내 것”이라고 말하는 녹취록을 공개했다. 이를 두고 김 후보가 해당 대부업체의 실소유주임을 시사한 것이라는 의혹이 제기됐다.

김 후보는 “이걸(대부업체를) 떠안고 골치가 아파 누군가에게 넘겼으면 좋겠다는 생각이 들었다”며 “(상대방은) 경호원이라고 주장을 하는데 ‘이게 수익이 날 수 있는 구조다’라는 이야기를 한 적이 있는 것 같다”고 말했다. 다만 “공황장애가 있어서 누구에게 그런 이야기를 했는지는 명확한 기억이 없다”고 했다.

김 후보는 최근 해당 업체의 대부업 면허를 갱신했다는 의혹과 관련해서도 “보도를 보고 사후적으로 알았다”며 “대부업 등록 면허가 갱신됐다는 날이 5월 18일인데, 그날은 제가 광주에 내려가 있던 날”이라고 말했다. 김 후보는 “면허 갱신이 안 되면 청산 절차에도 지장이 있다고 한다”며 “자동적으로 갱신 절차가 진행되는 것 아닌가 싶다”고 말했다.

이날 김 후보의 유튜브 방송은 당 차원의 요청에 따라 진행됐다. 앞서 조승래 민주당 사무총장은 이날 오후 기자간담회에서 “언론의 의혹 제기에 대해 사실 여부를 명확하게 정리해 설명해달라고 김 후보 측에 요청했다”며 “설명을 들어보고 적절한지 판단해달라”고 말했다.

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