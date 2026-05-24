[속보]트럼프 “이란과 합의 서두르지 말라 지시”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상과 관련해 미국 협상팀에 “서둘러 합의하지 말라”고 지시했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 트루스소셜에 글을 올려 “(이란과의) 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”며 “우리 측에 시간이 충분하므로 서두르지 말라고 지시했다”고 밝혔다.

이어 “(미국의 대이란) 봉쇄는 합의가 이뤄지고, 승인되고, 서명될 때까지 전면적으로 유지될 것”이라며 “양측은 시간을 충분히 갖고 제대로 된 합의를 도출해야 한다. 절대 실수해서는 안 된다”고 썼다.

이란과의 협상 분위기에 대해 “훨씬 더 전문적이고 생산적인 관계로 발전하고 있다”면서도 “이란은 핵무기나 핵폭탄을 개발하거나 획득할 수 없다는 점을 반드시 명심해야 한다”고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 같은 날 이란 국기가 달린 선박들이 미군 전투기의 공격을 받아 폭발하는 인공지능(AI) 생성 이미지와 함께 스페인어로 ‘작별’을 뜻하는 “아디오스”라는 글을 올렸다. 이는 협상 결렬 시 군사 행동을 재개할 수 있다는 압박 신호로 해석된다.