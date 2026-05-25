창간 80주년 경향신문

“북측” 질문에 발끈한 북한 여자축구팀, 출국장서도 여권 제시…‘두 국가’ 기조 드러냈나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한 여자축구팀 내고향여자축구단이 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그에서 우승한 뒤 24일 북한으로 돌아갔다.

내고향은 AFC 여자 챔피언스리그에 참가하기 위해 지난 17일 인천공항을 통해 들어와 7박8일간 체류했다.

내고향은 전날 경기 수원종합운동장에서 열린 AFC 여자 챔피언스리그 결승전에서 일본 도쿄 베르디 벨레자에 1 대 0으로 이겨 대회 우승을 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“북측” 질문에 발끈한 북한 여자축구팀, 출국장서도 여권 제시…‘두 국가’ 기조 드러냈나

입력 2026.05.25 06:00

아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 결승전에서 승리한 내고향여자축구단 선수들이 24일 인천국제공항을 통해 출국하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 결승전에서 승리한 내고향여자축구단 선수들이 24일 인천국제공항을 통해 출국하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

북한 여자축구팀 내고향여자축구단(내고향)이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승한 뒤 24일 북한으로 돌아갔다. 내고향은 공항 출입국 심사에서 여권을 제시하고 ‘북측’이 아닌 공식 국호를 불러 달라고 불만을 표하는 등 적대적 두 국가론 기조를 드러냈다는 분석이 나온다. 북측의 차가운 반응에도 스포츠 교류 등을 통해 남북관계 개선의 단초를 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.

내고향은 이날 오후 3시30분 인천공항에서 중국 베이징으로 향하는 에어차이나 CA132편을 타고 한국을 떠났다. 내고향은 AFC 여자 챔피언스리그에 참가하기 위해 지난 17일 인천공항을 통해 들어와 7박8일간 체류했다.

내고향은 전날 경기 수원종합운동장에서 열린 AFC 여자 챔피언스리그 결승전에서 일본 도쿄 베르디 벨레자에 1 대 0으로 이겨 대회 우승을 차지했다. 내고향은 지난 20일 준결승에선 한국의 수원FC 위민을 2 대 1로 꺾었다. 국제스포츠 대회에서 북한 측의 방남은 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹 경기 이후 8년 만이다.

선수단 35명 전원은 이날 오후 2시쯤 공항 출국장에서 탑승 수속을 밟았다. 선수들 대부분은 무표정으로 정면을 응시했지만 여권을 손에 쥔 채 선수들끼리 대화하며 미소짓는 장면도 보였다. 이후 공항 게이트 안쪽에서 출국심사를 받을 때 선수단은 모두 여권을 제시했다. 통일부 관계자는 출입국 도장은 찍지 않고 “여권은 참고용으로만 확인했다”고 밝혔다.

선수단은 지난 17일 입국할 때도 여권을 제시했다. 그동안 남북 간 방문은 남북교류협력법에 따라 특수관계를 반영해 방문증명서 발급을 통해 이뤄졌다. 대한축구협회가 내고향의 방문증명서를 통일부를 통해 대리 발급했지만 국가 대 국가의 관계를 강조하기 위해 방문증명서 대신 여권을 제시한 것으로 해석된다. 북한은 올해 3월 헌법 개정을 통해 조국 통일 조항을 삭제하고 영토를 한반도 북측 지역으로 규정한 조항을 신설했다.

전날 결승전 직후 열린 기자회견에서는 ‘북측’이라는 표현에 불만을 표하는 모습을 보였다. 한 기자가 “‘북측’ 여자축구가 과거부터 수준이 높다”고 하자 리유일 내고향 감독은 “호칭을 좀”이라고 답했다. 북한 통역관이 “우리 국호(조선민주주의인민공화국)를 바로 불러 달라”며 “저 사람 질문은 받지 않겠다”고 했다. 리 감독은 곧바로 자리에서 일어나 기자회견장을 떠났다. 내고향 선수들은 믹스트존(공동취재구역)에서도 경기 소감 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않았다.

북한 노동당 기관지 노동신문과 조선중앙통신은 이날 내고향의 대회 우승 소식을 전했지만 경기 장소와 시민단체가 조직한 공동응원단을 언급하지 않았다. 이날 결승전 관중석엔 공동응원단을 비롯해 2670명의 시민들이 경기장을 찾았다.

북한의 냉랭한 분위기에도 스포츠처럼 비정치적 분야에서 작은 교류를 이어가야 한다는 의견이 나왔다. 전날 수원종합운동장을 찾은 대학원생 박혜정씨(31)는 “한국에서 열리는 스포츠대회에 북한팀의 참가가 이어지면 남북관계 개선의 기회가 될 수 있을 것”이라고 했다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “비정치 분야인 스포츠에서 시작해 기후, 환경, 생태 등에서 협력이 확대되길 기대한다”고 말했다.

이재명 대통령은 전날 엑스에 내고향의 우승을 축하하며 “이번 대회가 승패를 넘어, 아시아 스포츠의 도약을 이끌고 평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되었길 바란다”고 밝혔다. 정동영 통일부 장관은 이날 페이스북에 “아쉬움도 있었지만 이번 대회가 바늘구멍만큼일지라도 남북 간 작은 신뢰의 가능성을 엿보는 좋은 선례가 되었길 희망한다”고 밝혔다.

북한이 냉대해도, 그럼에도…남북관계 향한 간절한 마음, 수원운동장 달궜다

뙤약볕이 내리쬔 23일 오후 2시 경기 수원종합운동장. 북한 내고향여자축구단(내고향)과 일본 도쿄 베르디 벨레자(베르디)의 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 시작과 함께 “내고향”을 외치는 함성이 울려 퍼졌다. 남북 교류협력단체 중심으로 꾸려진 공동응원단은 ‘우리 선수 힘내라’ ‘힘내라 코리아’ ‘승리를 넘어서 BEYOND V...

https://www.khan.co.kr/article/202605240800041

북한 매체서 지워진 수원FC 위민 엠블럼…‘적대적 두 국가’ 기조 반영됐나

북한 관영 매체들이 수원FC 위민과의 경기에서 내고향여자축구단(내고향)이 전날 승리한 소식을 전했다. 한국팀인 수원FC 위민의 엠블럼을 모자이크 처리한 사진을 싣는 등 스포츠 보도에도 북한의 적대적 두 국가 기조가 반영됐다는 해석이 나온다. 조선중앙통신은 21일 전날 치러진 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605211419011

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글