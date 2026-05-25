“‘형제’라는 이름으로 함께 빵 구워요”···재소자 사회복귀 돕는 ‘아빠의 보물창고’ 빵 공장

지난 19일 오후 2시쯤 찾아간 경기도 이천시의 제빵 공장 ‘아빠의보물창고’. 작업장 안에 들어서자 달콤한 밀가루 냄새와 함께 후끈한 열기가 뿜어져 나왔다.

작업장 한편에는 오전부터 구워내 출고를 기다리는 식빵들이 차곡차곡 쌓였다. 구워진 식빵을 들고 분주히 오가는 작업자들의 하얀 마스크와 위생모 사이로 땀방울이 송글송글 맺혔다. 빵이 놓인 선반 옆에선 다른 작업자 2명이 ‘못난이 빵’을 골라내 능숙한 솜씨로 썰어냈다.

사회적기업으로 운영되는 이곳에서 일하는 10여 명은 대부분은 인근 교도소 재소자·출소자들이다. 공장에서 이들은 서로를 구분없이 ‘형제’라고 부른다. 이날 ‘형제’들은 식빵을 썰어 ‘러스크’를 만드는 작업에 한창이었다. 이렇게 만든 러스크는 장애인단체·보육원에 기부된다.

2년 전 문을 연 이 공장은 법무보호복지공단과 업무협약(MOU)을 맺고 인근 교도소 재소자들에게 기술 교육과 일자리를 제공하고 있다. 보통 제빵을 하는 곳은 ‘00제과’ ‘00제빵’ 등의 이름을 쓴다. ‘창고’라는 특이한 이름을 쓰는 이유는 실제로 이곳이 빵을 보관했다가 유통하는 창고였기 때문이다.

최환진 아빠의보물창고 대표는 “빵 유통업을 하다보니 제빵에 대한 이해가 더 있어야 한다는 생각이 들었다”며 “제빵업을 하는 김에 사회에 기여할 수 있는 의미있는 일을 하자는 생각에 ‘형제’들과 함께 일하게 됐다”고 설명했다.

재소 기간 중 이곳에서 일하다가 출소 후 아예 취업해 정착한 이들도 있다. 다음달 출소를 앞둔 한 재소자도 최근 근로계약을 미리 마쳤다. 최 대표는 “(재소자들이)경력을 쌓고, 기술을 배워 더 자신 있게 사회로 나갈 수 있도록 하는 것이 공장 목표”라며 “취업 시 급여수준도 일반인과 동일하다”고 말했다.

사업이 자리잡기까지 어려움이 많았다. ‘재소자가 일하는 공장’이라는 편견이 가장 큰 걸림돌이었다. 최 대표는 “샘플까지 잘 납품했는데, 직원 대부분이 재소자들이라고 하자 ‘거래를 안 하겠다’고 해 납품이 무산된 적도 있다”고 했다. 가성비 좋은 ‘1000원빵’과 상품성 높은 고품질빵을 동시에 납품하는 전략으로 차츰 거래처를 늘려간 결과 지금은 30여 종의 빵을 만드는 어엿한 제빵 기업이 됐다

선입견을 뚫고 판로를 확보하는 데에는 중도 합류해 영업을 맡은 박경민 이사의 노력도 컸다. 20살때부터 제빵업계에서 일한 그는 사회복지사를 꿈꿔 자격증도 취득했다. 그도 막상 재소자와 함께 일할 기회가 주어지자 고민이 앞섰다고 했다. 박 이사는 “이직 제안을 받고 두 달이나 고민하다가 ‘내가 도움이 될 수 있지 않을까’하는 마음으로 이곳에 왔다”며 “정작 함께 일해보니 위생과 품질관리 등 ‘형제’들이 부족한 부분 없이 너무 잘 따라와 줬다”고 했다.

이곳을 거쳐간 ‘형제’들의 만족도는 높다. 재소자 시절 공장 설립 때부터 이곳에서 일한 A씨(51)는 “공장이 커가는 모습을 보면 자식을 키우는 느낌”이라고 했다. 그는 한 달 전 출소한 뒤 취업해 정직원이 됐다. A씨는 “경제적으로 어려운 재소자들은 출소 후 재범 위험에 더 노출된다”며 “(공장은)일을 해 삶이 더 나아질 수 있는 곳인데, 이곳에서 일하는 ‘형제’들이 더 많아졌으면 좋겠다”고 말했다.

A씨의 바람처럼 공장이 성장해 더 많은 형제의 사회 복귀를 돕는 건 최 대표의 소망이기도 하다. 최 대표는 “재소자들의 근무 시간 제약으로 생산량도 좀 적고, 남들만큼 매출을 따라가긴 어려워 가끔 적자를 보기도 한다”면서도 “회사의 뜻을 사회가 좋은 시선으로 봐주시고, 성장할 수 있도록 지켜봐주셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.