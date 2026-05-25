6·3 지방선거 D-10…유례없는 ‘내전 선거’

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거가 열흘 앞으로 다가온 24일, 진보 우세 지역인 평택을에선 여권 후보 간, 보수 우세 지역인 부산 북갑에선 야권 후보 간 공방이 치열하게 벌어지고 있다. 선거가 막바지로 향하고 있지만 여야 모두 모두 단일화를 통한 막판 결집보단 같은 진영 내부 경쟁이 격화하는 모양새다. 차기 전당대회를 둘러싼 주도권 다툼까지 맞물리면서 사실상 내전 양상을 보이고 있다는 해석이 나온다.

평택을 재선거에선 김용남 민주당 후보와 조국 혁신당 후보 간 ‘적통 경쟁’이 치열하다. 혁신당은 이날 김 후보의 대부업체 차명 운영 의혹을 두고 총공세에 나섰다. 신장식 혁신당 의원은 이날 기자회견에서 “공직 후보자가 지켜야 할 최소한의 도덕적 염치마저 팽개쳤다”며 김 후보의 자진사퇴와 민주당 차원의 윤리감찰을 요구했다. 조 후보도 전날 경남 김해 봉하마을에서 “(김 후보의 대부업체 운영 의혹은) 민주개혁 진영 전체에 나쁜 영향을 줄 것”이라며 “정말 걱정스럽다”고 말했다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 기자간담회를 열고 “김 후보 측에 당과 언론·시민들에게 적극적인 소명을 해달라고 요청한 상태”라고 말했다. 혁신당의 윤리감찰 요구엔 “왜 다른 정당 일에 대해 이래라저래라하느냐”며 “혁신당은 입만 열면 김 후보나 민주당에 대한 비난을 쏟아내고 있다”고 말했다.

김 후보는 이날 유튜브 라이브에서 “명백히 말씀드리지만 어떠한 수익이나 배당을 가져간 적 없다”며 “인수자를 찾지 못해 청산을 하려고 했지만 시간이 오래 걸리고 절차가 번거로워 차일피일 미루는 상태에 있던 게 다”라고 말했다.

민주당 지지층들 사이에서는 혁신당과의 합당 문제에서 시작된 이른바 ‘뉴 이재명’과 ‘올드 민주당’의 갈등 구도가 평택을 선거에까지 이어지는 양상이다. 대표적인 합당 반대파인 이언주 민주당 의원은 전날 페이스북에 조 후보를 비판하는 글을 공유하며 “지금 국민들은 자신은 정의롭지 못하면서 남에게만 정의를 운운하는 위선적 태도를 이해하지 못한다”고 말했다. 반면 유시민 작가는 지난 21일 유튜브 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 “원래 민주당 사람인 조국이 다른 당에서 온 민주당 후보와 싸우고 있다”며 조 후보를 공개 지지했다.

“정청래 대표 연임 저지의 선봉에 서겠다”고 선언한 김관영 전북지사 무소속 후보 역시 ‘친이재명·친정청래 프레임’을 강화하고 있는 모양새다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 기자회견을 열어 김 지사가 ‘자신의 무소속 출마를 대통령과 사전 교감했다’는 취지의 발언을 한 것을 두고 “대통령의 후광으로 호가호위하겠다는 것”이라고 비판했다.

반면 차기 전당대회 출마설이 나오는 송영길 민주당 연수갑 보궐선거 후보는 “하루 만에 바로 제명은 너무 야박하다”며 김 지사를 두둔하는 등 당내에서도 동조하는 목소리가 나온다. 민주당 한 의원은 “평택을에서 혁신당과 싸우는 구도가 김 후보에게 용기를 주는 양상”이라며 “격전지인 서울이나 부산·울산·경남에서도 내란 세력을 상대로 신나게 싸울 분위기가 만들어지지 않고 있다”고 말했다. 이 같은 ‘내전 분위기’는 지방선거 이후 민주당 전당대회와 범여권 정계 개편과 맞물려 증폭될 수 있다는 분석이 나온다.

보수 진영도 사정은 다르지 않다. ‘보수 2명, 진보 1명’의 3자 구도가 형성된 부산 북갑 보궐선거에서 범보수 단일화는 사실상 물 건너갔다는 평가다. 박민식 국민의힘 후보는 지난 21일 “이번 선거는 오만한 한동훈의 배신의 정치를 끝장내고, 위선으로 가득한 하정우 후보와 이재명 정부를 꺾기 위한 사투“라며 한동훈 무소속 후보와의 단일화 가능성에 선을 그었다. 한 후보는 이날 부산진구 삼광사와 사상구 운수사를 차례로 찾은 뒤 기자들과 만나 박 후보가 한 인터뷰에서 “보수 재건을 위해서는 한동훈 후보가 멈춰야 한다”고 말한 것과 관련해 “그분은 굉장히 차이가 떨어지는 3등 후보가 아니냐”고 말했다.

국민의힘 내부에선 지도부가 나서 단일화를 성사시켜야 한다는 목소리가 커지고 있지만 장동혁 대표는 이에 부정적인 것으로 알려졌다. 당 안팎에선 장 대표가 차기 전당대회를 염두에 두고 당권 경쟁자인 한 후보를 견제하는 것 아니냐는 해석이 나온다.