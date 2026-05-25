‘수시 합격’ ‘로또 당첨’ 소망 품고 화르륵···장관이라는 ‘K불꽃놀이’ 내년엔 예약하고 가볼까

올해 함안낙화놀이 관람객 5800명 찾아 사전예약제로 진행···외국인 대상 행사도

경남도는 24일 오후 경남 함안군 함안면 괴산리 무진정 일대에서 열린 ‘제33회 함안낙화놀이 공개행사’에서 예약한 관람객 5800여명이 찾았다고 25일 밝혔다.

이날 낙화식에는 관람객들의 박수와 탄성이 터져 나왔다. 관람객들은 불을 붙이는 낙화봉에 ‘수시 합격 기원’, ‘로또 당첨’, ‘우리 가족 건강하게’ 등의 소원을 적었다.

해 질 녘 함안낙화놀이 보존회 회원들이 무진정과 원형 돌계단 사이에 매달린 낙화봉 4000개에 불을 붙이자 불씨가 타올랐다.

보존회 회원들이 낙화봉을 치자 불꽃이 꽃잎처럼 흩날리며 연못 위로 떨어졌고, 관람객들은 탄성을 내며 휴대전화로 영상과 사진을 남겼다.

함안군은 2024년부터 관람객들이 쾌적한 환경에서 낙화놀이를 볼 수 있도록 사전 예약제로 행사를 운영하고 있다.

낙화놀이는 숯과 한지를 꼬아 만든 낙화봉 수천 개를 줄에 매달아 놓고 일몰 무렵 불을 붙이는 전통 민속놀이다.

‘K-불꽃놀이’로도 불리는 낙화놀이는 3시간가량 은은한 불꽃이 꽃잎처럼 떨어져 내리는 것이 특징이다.

함안에서는 조선 선조 재위 당시 함안군수로 부임한 한강 정구 선생이 액운을 없애고 군민 안녕과 한 해 풍년을 기원하기 위해 시작한 것으로 전해진다.

일제강점기 잠시 중단됐다가 1960년대 이후 봉암사에서 재현돼 지금에 이르고 있다. 2008년에는 경상남도 무형유산으로 지정됐다.

군은 오는 7월과 10월 외국인을 대상으로 한 함안낙화놀이 행사를 추가로 열 예정이다.