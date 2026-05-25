이번주 코스피 8000 재진입하나···‘높은 변동성’ 경계 목소리

미 물가지수·연준의장 취임·한은 금통위 변수 단일 종목 레버리지·인버스 ETF 상장도 주목 외인 순매도 속 ‘7200~8500선 등락’ 예상도

이번 주 시장의 관심은 코스피 지수가 8000선에 재진입할 수 있을지에 쏠린다. 지난주 삼성전자 노사 임금 합의와 엔비디아 ‘어닝 서프라이즈’가 맞물리며 7800대에 안착한 코스피가 8000까지는 152포인트만 남겨두고 있다.

그러나 단기 급등에 따른 차익 실현 압력과 대형주 중심의 자금 쏠림이 빚어낸 극단적 변동성이 위험요인으로 남아있다는 지적도 나온다.

25일 증권업계에 따르면 지난주 코스피는 미국 장기금리 급등과 중동 리스크, 삼성전자 파업 우려가 겹치면서 20일 장중 한때 7053선까지 밀렸다. 21일 삼성전자 노사 잠정 합의 소식과 미·이란 종전 협상 기대가 맞물리며 코스피는 당일 8% 폭등했고 주 후반 7847선까지 회복했다.

일단, 삼성전자 노사 갈등 해소는 코스피 상승을 견인할 호재성 요인으로 꼽힌다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “파업 리스크로 경쟁사 대비 눌려 있던 삼성전자 주가는 리스크 해소 후 상승 탄력이 오히려 경쟁사보다 높을 것”이라고 전망했다.

오는 27일 단일 종목 레버리지·인버스 ETF 상장을 계기로 개인투자자 자금 유입이 확대될 수 있다는 관측도 나온다.

미국 엔비디아가 1분기 매출 816억달러를 올리며 시장 예상치를 크게 웃돌면서 글로벌 AI 투자 사이클에 대한 기대도 재점화됐다.

다만 거시적인 변수가 남아 있다. 미·이란 종전 협상 기대가 커지고 있지만 이란의 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권 등 문제가 해소되지 않았다. 이번 주 발표될 미국 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 케빈 워시 신임 미국 연준 의장 취임도 단기 시장금리 변동성을 자극할 수 있는 변수로 꼽힌다.

오는 28일 열리는 한국은행 금융통화위원회 결정도 중요한 고비다. 시장에서는 기준금리가 현행 2.50%에서 동결될 것으로 보고 있지만, 성장률·물가 전망치 상향 조정 가능성이 향후 금리 인상 우려를 되살릴 수 있다.

NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 7200~8500선으로 제시했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “2분기 실적 시즌이 가까워질수록 시장의 관심이 거시경제 불확실성에서 기업 펀더멘털로 이동하며 상승 탄력을 회복할 것”이라고 내다봤다.

현재 극단적인 수준으로 커진 변동성을 경계해야 한다는 목소리도 나온다.

22일 기준 코스피 일평균 거래대금은 48조470억원으로 역대 최대 수준을 기록했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 자금 쏠림이 심화되며 지수 진폭을 키우는 구조다. 외국인은 최근 12거래일 연속 순매도를 이어오며 22일에도 조 단위 매도를 재개했다. 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스도 반도체에 쏠린 증시의 오르내림을 심화시키는 요인으로 작용할 수 있기 때문이다.

정현종 한국투자증권 연구원은 “기업의 강한 이익 성장세와 투자심리는 견고한 상황이지만, 한국형 공포지수(VKOSPI)가 극단적으로 높아져 있는 고변동성 환경은 국내 주식시장이 언제든 급격한 테일 리스크(발생 가능성은 낮지만 현실화되면 금융 시장에 막대한 파장을 일으키는 위험)에 노출될 수 있음을 의미한다”라며 “적절한 변동성 관리를 고려할 필요가 있다”고 조언했다.