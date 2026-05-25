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보이스피싱 43억원 가상화폐로 세탁한 일당 징역형

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본문 요약

대구지법 형사11부 이영철 부장판사는 전화금융사기 조직으로부터 수수료를 약속받고 수십억원대 범죄수익금을 가상화폐로 세탁한 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 8년, 20대 B씨에게 징역 6년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔다.

이들은 지난해 1∼4월 보이스피싱 범죄수익 세탁을 위해 조직원을 모집한 뒤 이들에게 계좌로 입금된 피해금을 가상화폐로 바꿔 해외 전자지갑 주소에 전송하도록 한 혐의로 기소됐다.

이 기간 동안 보이스피싱 피해자 130명으로부터 가로챈 43억8000만원이 가상화폐로 환전돼 해외로 빠져나갔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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보이스피싱 43억원 가상화폐로 세탁한 일당 징역형

입력 2026.05.25 10:46

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구지법 전경. 백경열 기자

대구지법 전경. 백경열 기자

대구지법 형사11부 이영철 부장판사는 전화금융사기 조직으로부터 수수료를 약속받고 수십억원대 범죄수익금을 가상화폐로 세탁한 혐의(전기통신금융사기피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 30대 A씨에게 징역 8년, 20대 B씨에게 징역 6년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔다.

이들은 지난해 1∼4월 보이스피싱 범죄수익 세탁을 위해 조직원을 모집한 뒤 이들에게 계좌로 입금된 피해금을 가상화폐로 바꿔 해외 전자지갑 주소에 전송하도록 한 혐의로 기소됐다. 이 기간 동안 보이스피싱 피해자 130명으로부터 가로챈 43억8000만원이 가상화폐로 환전돼 해외로 빠져나갔다.

A씨 등은 불특정 다수에게 전화를 걸어 금융기관·수사기관 등을 사칭한 뒤 원격조종 가능한 악성 앱을 설치하도록 유도해 피해자의 개인정보를 탈취하고, 피해자 명의 계좌에서 현금을 임의로 출금하는 수법을 쓴 것으로 조사됐다.

재판부는 “범죄집단을 만들어 자금 세탁 범행을 주도해 얻은 수익금이 매우 크다”며 “다만 B씨의 경우 범행 기여가 상대적으로 낮은 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

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