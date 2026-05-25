보이스피싱 43억원 가상화폐로 세탁한 일당 징역형

대구지법 형사11부 이영철 부장판사는 전화금융사기 조직으로부터 수수료를 약속받고 수십억원대 범죄수익금을 가상화폐로 세탁한 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 8년, 20대 B씨에게 징역 6년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔다.

이들은 지난해 1∼4월 보이스피싱 범죄수익 세탁을 위해 조직원을 모집한 뒤 이들에게 계좌로 입금된 피해금을 가상화폐로 바꿔 해외 전자지갑 주소에 전송하도록 한 혐의로 기소됐다.

이 기간 동안 보이스피싱 피해자 130명으로부터 가로챈 43억8000만원이 가상화폐로 환전돼 해외로 빠져나갔다.