상대 후보 고소·고발에 연일 ‘비방’ 논평···인천 지방선거 ‘과열’

6·3 지방선거를 앞두고 인천지역 후보자들이 상대 후보를 겨냥한 고소·고발전이 잇따라 과열 양상을 보이고 있다. 특히 인천시장에 출마한 박찬대·유정복 후보는 상대를 비난하는 논평을 연일 쏟아내고 있다.

박찬대 민주당 인천시장 후보 선거대책위원회(이하 당찬캠프)는 지난 22일 유정복 국민의힘 인천시장 후보와 배우자를 공직자윤리법과 금융실명제 위반 혐의로 인천경찰청에 고발했다.

당찬캠프는 “유 후보와 배우자가 해외에 보유한 가상 자산 1억 상당을 인천시장 재직 때에 이어 이번 6·3 지방선거에서도 재산신고를 누락했다는 의혹이 제기됐고, 가상 자산 관리인과 은닉을 모의하는 생생한 육성 녹음까지 똑똑히 확인했다”고 주장했다.

정의당 박인숙 인천시의원 비례대표 후보는 “누락된 가상 자산에 대해 유 후보는 친형의 부동산 매각 대금으로 투자된 자산”이라고 해명하고 있지만, 의혹이 해소되기 보다는 오히려 가중되고 있다며 철저한 진상 규명을 촉구했다.

당찬캠프가 가상 자산 누락 의혹에 대해 고발하자, 유정복 후보 캠프(이하 정복캠프)도 하루 뒤인 지난 23일 이를 ‘공작정치’로 규정하고, 가상 자산 관리인을 사기와 허위사실 유포 혐의로 경찰에 고발했다.

또한 충분한 검증없이 수사 대상자의 일방적 주장을 보도했다며 이를 첫 보도한 기자도 허위사실 공포 혐의로 고발했다. 정복캠프 관계자는 “사기 혐의자의 일방적 주장, 앞뒤 맥락이 잘린 녹취 일부, 확인되지 않는 의혹으로 유 후보를 흠집 내고 있다”고 말했다.

25일 정복캠프는 ‘박찬대 후보 ‘청렴’ 뒤에 숨겨진 도덕적 위선’. ‘말로는 ‘불매’ 손에는 ‘스벅’ 커피 박찬대 후보 캠프의 내로남불’ 이라는 논평 2개를 냈다.

정복캠프는 이날부터 흑색선전과 선동형 공작정치를 막기 위해 ‘공작정치 대응 TF’를 구성, 운영에 들어간다고 밝혔다.

정복캠프와 당찬캠프는 잇따른 고발과 함께 매일 상대 후보를 비난하는 논평을 내고 있다.

인천 연수갑 보궐선거에 출마한 박종진 국민의힘 후보도 지난 22일 정승연 개혁신당 후보와 국민의힘 연수갑 책임당원연대 대표자·관련자를 무고죄와 무고죄 교사 혐의로 인천지방검찰청에 고소장을 제소했다.

박 후보는 “국민의힘 공천에서 탈락한 정 후보와 관련자들이 자신을 낙선시킬 목적으로 조직적으로 기획한 허위 고발을 했다”고 주장했다.

앞서 지난 8일 국민의힘 연수갑 책임당원연대는 인천경찰청에 박 후보를 공직선거법·정치자금법 위반과 업무방해 혐의로 고발했다.

국민의힘 연수갑 책임당원연대는 “박 후보가 국민의힘 인천시장 공천관리위원장 직위를 이용해 공천 대가로 금품을 요구했고, 공천심사 대상 후보·기업인 등과 해외여행을 다녀오면 대가성 향응을 수수하고 심사의 중립성을 위반했다”고 주장했다.

인천경찰청은 두 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당하고 수사를 벌이고 있다.

인천경찰청에는 이번 지방선거와 관련해 공직선거법 위반으로 지난 22일 기준 44건을 수사하고 있다. 3건은 선거관리위원회의 고발 또는 수사 의뢰 사건이고, 나머지 41건은 후보자나 관련자 간 고소·고발 등이다.

경찰 관계자는 “흑색선전과 금품수수, 공무원 선거 관여, 선거폭력, 불법단체 동원 등 5대 선거범죄를 단속하는 데 수사력을 집중하고 있다”며 “사안별로 다르지만, 일반 사건은 경찰서에서 수사하고 인천시장 선거와 같은 중요 사건은 인천경찰청에서 직접 수사하고 있다”고 말했다.