아파트 이어 어린이집까지…종이팩 자원순환 체계 구축하는 청주시

충북 청주시가 종이팩 재활용을 활성화하기 종이팩 자원순환 체계 구축에 나섰다.

청주시는 국공립어린이집을 대상으로 종이팩 방문 수거 체계를 도입한다고 25일 밝혔다.

청주시는 지난 21일 청주시어린이집연합회 국공립분과, 한국멸균팩재활용협회, 자원순환기업 HRM과 업무협약을 체결하고 지역 내 국공립어린이집 77곳에서 배출되는 종이팩을 직접 방문 수거하는 사업을 추진한다.

그동안 어린이집은 사용한 종이팩을 별도로 모은 뒤 행정복지센터로 직접 보내야 했다.

이번 협약에 따라 앞으로 HRM 전용 앱인 에코야 얼스를 통해 수거를 신청하면 해당 업체가 어린이집을 방문해 회수한다. 한국멸균팩재활용협회는 종이팩 수거·보관에 사용할 전용 상자를 어린이집에 1회 무료 지원하기로 했다.

앞서 청주시는 2024년 종이팩 전용수거함 설치 및 수거 체계를 도입해 지역 아파트를 대상으로 종이팩 전용수거함 설치 및 수거 체계를 구축하고 있다. 현재 176곳이 전용수거함을 비치하고 수거에 동참하고 있다.

청주시는 2024년 71개소를 시작으로 2025년 81개소를 추가 구축했다. 종이팩 수거 실적은 2024년 6만 980kg에서 지난해 7만5810kg으로 약 24%로 꾸준히 늘고 있다.

청주시는 올해 중으로 아파트 내 인프라 구축을 마무리할 계획이다.

청주시 관계자는 “앞으로도 고품질 재활용자원인 종이팩의 자원순환 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.