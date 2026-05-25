홈플러스, 대형마트 등 ‘인가 전 M&A’ 착수

홈플러스가 대형마트 등 잔존사업 부문에 대한 매각에 착수했다.

홈플러스는 25일 “슈퍼사업 부문인 홈플러스 익스프레스를 제외한 잔존사업부문에 대한 인가 전 인수·합병(M&A)에 본격 착수한다”고 밝혔다. 홈플러스는 이미 잠재적 매수자들에게 공식 티저를 발송하는 등 매각 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 삼일회계법인이 익스프레스 매각 때와 같이 매각 주관사를 맡았다. 이번 인가 전 M&A는 공개입찰 방식으로 진행한다. 홈플러스가 회생 절차를 밟고 있어 서울회생법원 승인이 조건이다.

홈플러스의 잔존사업 부문은 본사를 포함해 온라인과 대형마트다. 홈플러스는 앞서 전체 사업 부문 매각을 시도했으나 입찰자가 없어 익스프레스만 하림그룹 계열사인 NS홈쇼핑에 매각했다. 익스프레스 매각으로 다음달 말 홈플러스에 1206억원이 들어올 예정이지만, 이 정도론 홈플러스를 정상화하기에 턱없이 부족한 데다 자금 유입에 한 달 이상이 걸리는 상황이다.

홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융과 추가 대출을 협의 중이지만, 메리츠가 홈플러스 대주주인 MBK파트너스의 연대보증을 요구하고 홈플러스는 이를 거부하면서 논의가 교착 상태다. 홈플러스는 지난 10일부터 전체 104개 대형마트 매장 중 37개 매장을 임시 휴점하고 나머지 67개 매장 운영에 집중하겠다고 했다. 하지만 현재 문을 연 매장들도 판매할 상품이 없어 진열대가 비어있는 상태로 운영되고 있다.