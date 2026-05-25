5·18문학상 본상에 백무산 시집 ‘누군가 나를 살아주고 있어’

신인상 박소영·한창현·류상희 수상 영예

백무산 시인의 시집 <누군가 나를 살아주고 있어>가 올해 5·18문학상 본상 수상작으로 선정됐다.

5·18기념재단은 지난 23일 광주 동구 전일빌딩245 다목적 강당에서 ‘2026 5·18문학상 시상식’을 열고 백 시인에게 본상을 수여했다고 25일 밝혔다.

백 시인의 작품은 역사성과 생태적 감수성을 결합해 노동과 삶의 현장을 깊이 있게 담아냈다는 평가를 받았다.

백 시인은 “광주 5·18은 제 삶과 문학의 방향을 비추는 거울 같은 존재였다”며 “5·18 정신은 지금도 우리 사회를 움직이는 중요한 힘으로 남아 있다”고 말했다.

신인상 소설 부문에는 박소영의 <오월의 스카우트 리포트: 사라진 드림팀>, 시 부문은 한창현의 <양림동 고양이>, 아동문학 부문 류상희의 <플라타의 노래>가 각각 선정됐다.

신인상 수상작들은 5·18과 국가 폭력, 공동체의 기억을 오늘의 언어로 확장했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

윤목현 5·18기념재단 이사장은 “5·18은 과거의 사건이 아니라 오늘의 민주주의를 비추는 살아 있는 질문”이라며 “문학이 오월의 기억을 오늘의 삶과 감각 속에서 이어가는 힘이 되길 바란다”고 말했다.

5·18문학상은 2005년부터 신인 작가 발굴을 위한 신인상을 운영해 왔으며, 2016년부터는 기성 작가를 대상으로 한 본상을 추가 제정해 시상하고 있다.