망월지 생태공원 보상 갈등···토지주 돈 뜯고 흉기 휘두른 50대 징역형

대구 수성구 망월지 생태공원 조성사업 과정에서 토지 소유자를 상대로 금품을 뜯어내고 흉기를 휘두른 50대에게 실형이 선고됐다.

대구지법 제11형사부는 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동공갈)과 특수상해 등의 혐의로 기소된 A씨(59)에게 징역 2년을, 공범 B씨(55)에게 징역 3개월을 선고했다고 20일 밝혔다.

A씨는 2020년 대구 수성구청이 망월지 생태공원 조성사업을 추진하며 토지 수용 보상 절차를 진행하자 토지 소유자들이 보상 협의 대응을 위해 만든 단체인 ‘수리계’와 용역계약을 체결했다.

이후 A씨는 B씨와 공모해 2024년 8월 수리계 임원인 C씨(74) 가족 소유 건축물을 불법 건축물로 수성구청에 신고한 뒤 구청 앞에서 관련 시위를 벌였다.

이어 같은해 9월 대구 한 커피숍에서 C씨를 만나 “신고를 취하해주겠다”며 현금 1000만원을 받아낸 것으로 조사됐다. 돈을 받은 뒤에는 불법 건축물 신고를 취하하고 시위도 중단했다.

A씨는 지난해 8월 용역비 문제로 피해자들과 만나 “나에게 껌값을 주려고 하느냐, 때려죽여 버리겠다”라며 협박한 뒤 같은날 저녁 대구 동구 한 노래방에서 C씨의 목을 조르고 가위로 복부를 찌른 혐의도 받았다. 또 과도를 들고 위협하며 C씨의 얼굴과 몸 등을 폭행해 뇌진탕과 늑골 골절 등 전치 3주의 상해를 입힌 것으로 드러났다.

이를 말리던 D씨(67)에게도 손바닥으로 얼굴을 수차례 때리고 과도로 위협해 앞니가 부러지는 상해를 입힌 것으로 조사됐다.

재판부는 “공갈죄의 협박은 반드시 명시적일 필요는 없고 상대방이 불이익의 위험을 느끼게 하는 정도면 충분하다”며 “금품 지급 직후 신고가 취하되고 시위가 중단된 점 등을 보면 금전 요구와 신고 취하가 객관적으로 연결돼 있다”고 판단했다. 다만 특정범죄가중처벌법상 보복협박 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.

재판부는 “A씨는 다수의 폭력 전력이 있고 상당수가 폭력행위 관련 범죄”라며 “범행 수법과 위험성, 비난 가능성이 크다”고 밝혔다.