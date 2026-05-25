‘대통령과 출마 사전교감’ 김관영 주장에…정청래 “금도를 넘어도 한참 넘은 것”

정청래 더불어민주당 대표가 25일 무소속 출마 전 이재명 대통령과 사전 교감했다는 김관영 전북지사 후보의 주장을 두고 “금도를 넘어도 한참 넘은 것”이라고 말했다.

정 대표는 이날 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다”며 “심각한 허위사실 유포 아니냐. 이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박”이라며 “대통령께 누를 끼쳤다. 사과하고 해명하시길 바란다”고 말했다. 정 대표는 그러면서 “이재명 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라”고 말했다.

한병도 원내대표도 “국민의힘이든, 무소속 후보든 선거에 대통령을 끌어들이는 일체의 시도를 당장 멈춰 달라”며 “본인의 득표에 대통령을 이용하지 말라”고 말했다. 그러면서 “아무리 급해도 넘지 말아야 될 선이 있다”며 “지금이라도 사과하시기를 바란다”고 말했다.

한 원내대표는 정 대표가 자신과 가까운 이원택 민주당 후보를 공천하기 위해 자신을 제명시켰다는 김 지사 측 주장이 “본인의 정치적 활로를 뚫기 위한 유언비어”였다고도 말했다. 그는 “민주당이 후보 자격을 상실시킨 본질은 정 대표의 ‘사천’이 아니라 (김 지사의) 현금 살포”라며 “만약 제명하지 않았다면 다음날부터 상상이 가시냐. 국민의힘은 총공격 했을 것이고 전국적으로는 확실히 선거에 악영향을 미쳤을 것”이라고 말했다.

앞서 김 후보는 지난 20일 전북 CBS 라디오 <라디오X>에서 ‘무소속 출마를 두고 이재명 대통령과 교감이 있었느냐’는 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해서 대통령께 말씀을 드린 적은 있다”고 답했다. 김 후보는 이날 BBS 라디오 <금태섭의 아침저널>에서도 “대통령께 ‘무소속으로 출마가 불가피하다’고 말씀드리는 게 저로서는 예의”라면서도 “이 대통령의 반응을 직접 말씀드리는 것은 적절치 않다”고 말했다.