창간 80주년 경향신문

‘대통령과 출마 사전교감’ 김관영 주장에…정청래 “금도를 넘어도 한참 넘은 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 25일 무소속 출마 전 이재명 대통령과 사전 교감했다는 김관영 전북지사 후보의 주장을 두고 "금도를 넘어도 한참 넘은 것"이라고 말했다.

정 대표는 그러면서 "이재명 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라"고 말했다.

한병도 원내대표도 "국민의힘이든, 무소속 후보든 선거에 대통령을 끌어들이는 일체의 시도를 당장 멈춰 달라"며 "본인의 득표에 대통령을 이용하지 말라"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘대통령과 출마 사전교감’ 김관영 주장에…정청래 “금도를 넘어도 한참 넘은 것”

입력 2026.05.25 11:25

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 25일 무소속 출마 전 이재명 대통령과 사전 교감했다는 김관영 전북지사 후보의 주장을 두고 “금도를 넘어도 한참 넘은 것”이라고 말했다.

정 대표는 이날 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다”며 “심각한 허위사실 유포 아니냐. 이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박”이라며 “대통령께 누를 끼쳤다. 사과하고 해명하시길 바란다”고 말했다. 정 대표는 그러면서 “이재명 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라”고 말했다.

한병도 원내대표도 “국민의힘이든, 무소속 후보든 선거에 대통령을 끌어들이는 일체의 시도를 당장 멈춰 달라”며 “본인의 득표에 대통령을 이용하지 말라”고 말했다. 그러면서 “아무리 급해도 넘지 말아야 될 선이 있다”며 “지금이라도 사과하시기를 바란다”고 말했다.

한 원내대표는 정 대표가 자신과 가까운 이원택 민주당 후보를 공천하기 위해 자신을 제명시켰다는 김 지사 측 주장이 “본인의 정치적 활로를 뚫기 위한 유언비어”였다고도 말했다. 그는 “민주당이 후보 자격을 상실시킨 본질은 정 대표의 ‘사천’이 아니라 (김 지사의) 현금 살포”라며 “만약 제명하지 않았다면 다음날부터 상상이 가시냐. 국민의힘은 총공격 했을 것이고 전국적으로는 확실히 선거에 악영향을 미쳤을 것”이라고 말했다.

앞서 김 후보는 지난 20일 전북 CBS 라디오 <라디오X>에서 ‘무소속 출마를 두고 이재명 대통령과 교감이 있었느냐’는 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해서 대통령께 말씀을 드린 적은 있다”고 답했다. 김 후보는 이날 BBS 라디오 <금태섭의 아침저널>에서도 “대통령께 ‘무소속으로 출마가 불가피하다’고 말씀드리는 게 저로서는 예의”라면서도 “이 대통령의 반응을 직접 말씀드리는 것은 적절치 않다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글