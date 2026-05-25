복잡한 공공건축공사 법령·지침 한눈에···전남도, 실무편람 제작·배포

전남도가 공공건축사업의 법령과 행정 절차를 한눈에 볼 수 있는 실무편람을 제작했다. 담당 공무원의 실무역량을 높이고 공공건축사업의 업무 연속성을 확보하기 위한 조치다.

전남도는 “‘공공건축공사 실무편람’을 작성해 도 관련 부서와 22개 시군 공공발주 건축공사 담당 공무원에게 배포했다”고 25일 밝혔다.

이번 편람은 최근 개정된 관계 법령을 반영해 공공건축사업을 기획, 설계발주, 설계, 공사발주, 공사시공, 유지관리 등 6단계로 나눠 정리한 것이 특징이다. 실무 과정에서 놓치기 쉬운 행정 절차도 단계별로 담았다.

전남도는 도민과 관련 업계 종사자도 활용할 수 있도록 편람을 전남도 누리집에 게시할 예정이다. 공공건축 절차를 투명하게 확인하고 관련 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 하기 위해서다.

전남도는 편람 활용도를 높이기 위해 도와 시군 공공건축 담당 공무원을 대상으로 실무역량 강화 교육도 추진할 계획이다. 이를 통해 공공건축 행정의 전문성과 사업 추진 효율성을 높인다는 방침이다.

임진출 전남도 건축개발과장은 “이번 실무편람이 실무 현장 담당 공무원에게 든든한 길잡이가 돼 더욱 안전하고 수준 높은 공공건축물을 건립하는데 기여할 것”이라며 “앞으로도 변화하는 법령과 현장 여건을 반영해 지속해서 보완하겠다”고 말했다.