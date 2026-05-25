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경찰, 김병기 의원 ‘공천 대가 차명 고액 후원’ 의혹 관련자 조사

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본문 요약

경찰이 김병기 무소속 의원이 공천을 대가로 차명 후원을 받았다는 의혹을 두고 관련자들을 조사한 것으로 25일 파악됐다.

앞서 경찰은 지난 1월 김 의원은 자신의 지역구인 동작구 내 정치인들로부터 2017~2024년 공천을 대가로 차명의 고액 후원금을 받았다는 의혹이 담긴 고발장을 접수했다.

경찰은 이번 사건과 별개로 김 의원의 13개 의혹을 수사 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰, 김병기 의원 ‘공천 대가 차명 고액 후원’ 의혹 관련자 조사

입력 2026.05.25 11:48

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김병기 무소속 의원이 지난 3월11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 뇌물수수 등 의혹에 대해 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 한수빈 기자

김병기 무소속 의원이 지난 3월11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 뇌물수수 등 의혹에 대해 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 한수빈 기자

경찰이 김병기 무소속 의원이 공천을 대가로 차명 후원을 받았다는 의혹을 두고 관련자들을 조사한 것으로 25일 파악됐다.

경향신문 취재 결과, 서울경찰청 공공범죄수사대는 김병기 의원의 과거 후원자와 후원금 관리를 맡았던 인물 등을 최근 불러 조사했다. 이번 사건은 김 의원이 받는 기존 13개 주요 의혹과는 별개다.

앞서 경찰은 지난 1월 김 의원은 자신의 지역구인 동작구 내 정치인들로부터 2017~2024년 공천을 대가로 차명의 고액 후원금을 받았다는 의혹이 담긴 고발장을 접수했다.

경찰은 이번 사건과 별개로 김 의원의 13개 의혹을 수사 중이다. 김 의원이 전직 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치 헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라는 청탁을 경찰 출신 국회의원에게 부탁했다는 의혹, 가상화폐 거래소 빗썸에 차남 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입시킨 의혹 등이다.

경찰은 관련 수사를 지난해 9월부터 8개월째 진행 중이며 김 의원을 7차례 불러 조사했다.

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