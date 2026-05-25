신호등 없는 교차로에 ‘일시정지’ 표지·통학버스 승하차 구역 등 설치···스쿨존 안전 대책

신호등이 없는 어린이 보호구역(스쿨존) 교차로에 ‘일시정지 표지판’이 설치되고, 초등학교 안팎에 ‘통학차량 승·하차 전용 구역’이 만들어진다.

행정안전부는 어린이가 안전하게 통학할 수 있는 환경을 만들기 위해 관계기관과 함께 ‘스쿨존 내 교통사고 예방 대책’을 마련했다고 25일 밝혔다.

행안부에 따르면 지난해 스쿨존에서 발생한 교통사고는 927건으로, 이 중 교차로 사고가 절반을 넘긴 528건(57%)을 차지했다. 교차로 사고 중에선 횡단보도에서 발생한 사고가 236건에 달했다.

이에 정부는 신호등이나 횡단보도가 없는 교차로에 일시정지 표지판을 전수 설치한다. 또 신호등이 있더라도 우회전 차량으로 인한 사고를 예방하기 위해 우회전 신호등과 대각선 횡단보도 설치를 늘린다. 사고가 자주 발생하는 곳은 전수점검을 거쳐 도로구조 개선과 교통안전시설 정비 등을 추진한다.

또 통학차량 안전을 위해 초등학교 안팎에 승하차 전용 구역을 설치하는 방안을 검토한다. 차량 탑승 중 안전띠 착용과 영유아 카시트 사용을 일상화하는 홍보와 단속도 병행한다. 아울러 자전거 사고를 예방하기 위해 어린이를 대상으로 횡단보도에서는 내려서 걷기, 안전모 등 보호장구 착용과 같은 안전수칙 교육도 강화한다. 또 스쿨존 내 교통법규 위반에 대한 현장 단속을 강화하고, 안전신문고를 활용한 교통법규 위반 신고를 활성화하기 위해 시민단체가 참여하는 집중신고제도 운영한다.

행안부는 보행환경 개선을 위해 학교 주변에 보도와 방호울타리 등 교통안전시설을 늘려 차량과 보행자를 분리하고, 단속용 CCTV도 추가 설치해 운전자의 시야를 가리는 불법주정차를 막겠다고 밝혔다. 이를 위해 올해 재난안전특별교부세 146억원을 투입해 보도(44개교)와 교통안전시설(104개소)을 확충한다.

윤호중 행안부 장관은 “어린이 안전을 지키는 일은 우리 사회가 다함께 나서서 책임져야 할 최우선 과제”라며 “우리 사회의 미래인 어린이가 안심하고 학교에 다닐 수 있도록 스쿨존 교통법규 준수에 적극 동참해 주시기 바란다”라고 말했다.